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Hasta kadını, karla kaplı yolda 500 metre sedyeyle taşıdılar

Adıyaman'ın Sincik ilçesindeki Düdan Köyü'nde nefes darlığı nedeniyle rahatsızlanan yaşlı kadın, karla kapalı yolda 500 metre sedyeyle taşınarak ambulansa ulaştırıldı.

20 Ocak 2019 Pazar 18:42
Hasta kadını, karla kaplı yolda 500 metre sedyeyle taşıdılar

Adıyaman'ın Sincik ilçesinde yolu kar nedeniyle kapanan köyde rahatsızlanan Fatma Alpaydın'a (77), sağlık ekipleri yürüyerek ulaşabildi. Ekiplerin sedye ile 500 metre ilerideki ambulansa taşıdığıı Alpaydın, hastaneye kaldırıldı.

Düdan köyünde oturan Fatma Alpaydın öğle saatlerinde nefes darlığı nedeniyle rahatsızlanınca yakınları durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Ambulansla yola çıkan ekipler, kar nedeniyle kapalı olan yolda ilerleyemedi. Ambulanstan inen ekipler, bez sedye alarak yaklaşık 500 metre mesafedeki Alpaydın'ın evine yürüdü. Alpaydın'ı sedyeye alıp ambulansa taşıyan ekipler, Sincik Devlet Hastanesi'ne götürdü. Tedaviye alınan Alpaydın'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Fatma Alpaydın, sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

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Haber Tarihi: 20 Ocak 2019 Pazar 18:42
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  4. Fatma Alpaydın
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  6. 500 metre sedyeyle taşıdılar

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