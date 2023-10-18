Hasta çocukları ile hastaneden dönen aileyi takip ettiler: Bu nasıl bir vicdansızlık

AVCILAR'da hasta çocukları ile hastaneden dönen aileyi takip eden iki kişi, kucağında hasta kızını taşıyan babanın cebinden piyasa değeri yaklaşık 50 bin lira olan cep telefonunu çalarak kayıplara karıştı. Hırsızlık anı bir binanın güvenlik kamerasına yansıdı.

Cihangir Mahallesi'nde Salı günü meydana gelen olayda, 21 yaşındaki kızlarını hastaneye götüren Fuat Aydın ve Eşi Cemre Aydın, hırsızların hedefi oldu. Bir süre Aydın çiftini takip eden iki kişi, küçük kızını kucağında taşıyan Fuat Aydın'ın yanına yaklaşarak cebindeki telefonu tırnakçılık yöntemiyle alarak kayıplara karıştı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, iki kişinin Aydın çiftini takip ettiği ve cep telefonunu aldıktan sonra hızlıca olay yerinden uzaklaştığı görülüyor. Cemre Aydın, "Mağduruz. Umarım kısa sürede yakalanırlar. Bizim canımız yandı, başkalarının yanmasın" dedi.

Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri soruşturmayı sürdürüyor.