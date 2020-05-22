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Hasta bebek ambulans uçakla Kayseri'ye getirildi

Yeniakit Publisher
2020-05-22 11:54:57 -
Hasta bebek ambulans uçakla Kayseri'ye getirildi

KAYSERİ (AA) - Erzurum'da metabolik hastalık teşhisi konulan 15 aylık bebek, ambulans uçakla Kayseri'ye gönderildi.

Alınan bilgiye göre, 15 aylık Muhammed Semih A'ya Erzurum Şehir Hastanesinde metabolik hastalık teşhisi konuldu. Doktorların tavsiyesi üzerine bebeğin, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevki uygun görüldü.

Bebek, ambulans uçakla getirildiği Kayseri Havalimanı'ndan, ambulansla hastaneye nakledildi.

Muhammed Semih A'nın tedavisi sürüyor.





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