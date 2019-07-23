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Hassas saç derisini rahatlatmaya yardımcı doğal tedaviler

Saç derinizin rahatlaması ve sorunlardan uzaklaşması için kullanabileceğiniz rahatlatıcı çzöümler için haberi okumaya devam edin!

23 Temmuz 2019 Salı 20:06
Hassas saç derisini rahatlatmaya yardımcı doğal tedaviler

Kimyasallar, toksik maddeler ve hormonal dengesizlikler, saç derisi problemlerini meydana getirebilir. Bununla birlikte birde hassasiyet oluşabilir. Kızarıklık, deri döküntüsü, kaşıntı ve köklerin iltihaplanması gibi sorunlarla baş gösteren bu hassasiyet, ciddi olabilir. 

Hassas saç derisini rahatlatmaya yardımcı doğal tedaviler

Elma sirkesi

Hassas saç derisini rahatlatmaya yardımcı doğal tedaviler

Saçlarınızı temizledikten sonra, durulama suyunuza bir miktar doğal sirke ekleyerek, saç derinizin ph dengesini korumuş olacaksınız. Doğal bir antibakteriyel bir ürün olan sirke, saç köklerindeki yağ ve iltihabı da söküp atmaya yardım eder.

Her banyodan sonra gönül rahatlığıyla uygulayabilirsiniz. Dilerseniz bir miktar su ve sirkeyi spreyli bir şişe içerisinde karıştırarak, devamlı olarak kullanabilirsiniz. Bu sayede tedaviyi hızlandırmış olursunuz.

 

Yeşil çay

Hassas saç derisini rahatlatmaya yardımcı doğal tedaviler

Yeşil çay ile durulanan saç diplerinde, kepeklenme ve kaşıntı problemleri görülmez. Tedavinin etkisinin artması için, yeşil çayı düzenli olarka tüketmekte de  fayda vardır. 

Dilerseniz sirke için uygulanan sprey yöntemini, saf yeşil çay için de uygulayabilirsiniz. Demleyip ılıttığınız yeşil çayı devamlı kullanarak tedavinizi tamamlayabilirsiniz.

 

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Haber Tarihi: 23 Temmuz 2019 Salı 20:06
  1. sirke
  2. Yeşil çay
  3. kepek
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