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Hasır eşyalar nasıl temizlenmeli?

Sevilerek kullanılan hasır eşyaların temizliği nasıl olmalıdır? Hasır eşya temizliğinde nelere dikkat edilmelidir?

23 Ağustos 2018 Perşembe 19:50
Hasır eşyalar nasıl temizlenmeli?

Hasır eşyalar doğal malzemeden üretilmeleri nedeniyle kimyasal maddelere karşı çok duyarlıdırlar. Bundan dolayı hasırları kimyasal temizleyiciler, sabunlarla temizlemek hem rengini soldurur hem de hasırın doğal dokusuna zarar verebilir. Hasır eşyaları temizlerken fazla su kullanmamak, örneğin hasır eşyaları bahçede hortumla yıkamamak gerekir. Bunun yerine hasır eşyaları nemli bez ile silmek, aralara giren toz ve kirleri de fırça ile temizlemek ideal bir temizlik yöntemidir. Hasırın temizleneceği bezi oksijenli ya da tuzlu su ile ıslatmak hem kirlerin daha kolay çıkmasını hem de hasırın zarar görmeden temizlenmesini sağlayacaktır.

Fazla su ya da nem yüzünden küflenen hasırlar, sirke ile ıslatılmış bez ile temizlenmelidir. Sirke hem küf lekesini kolayca çıkarır hem de küfün oluşturduğu zararlı mikroorganizmaları öldürür. Temizlenen hasır eşyalar direkt olarak güneşin altında kurmaya bırakılmamalıdır. Güneş hasırın doğal yapısı için zararlıdır. Bunun yerine rüzgâr alan açıklık, sıcak bir alanda, gölgede kurutmak en iyisidir. Ayrıca hasır eşyaların aralarına giren tozlardan kurtulmanın pratik bir yolu da elektrik süpürgesi kullanmaktır. Hasır eşyanın her yerine elektrik süpürgesi normal ayarda tutulduktan sonra oksijenli su ile ıslatılmış bez ile silinirse tertemiz ve parlak bir görüntü elde edilir. Bunların yanı sıra bahçe mobilyası olarak kullanılan hasır eşyalar, yazın tüm gün güneş altında kaldığından çatlamakta ve kırılmaktadır. Bunu önlemek için güneşte kalan hasır eşyaları ayda bir, iki kez akşamdan zeytinyağına batırılmış pamuk ya da yumuşak bez ile silmek, hasırın yapısını yumuşatacaktır. Böylece güneşin kavurucu etkisi hasır eşyalarda daha az hissedilecek ve hasır eşyalar daha uzun süre dayanacaklardır.

Haber Tarihi: 23 Ağustos 2018 Perşembe 19:50
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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