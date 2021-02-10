Haşhaşlı rulo pasta nasıl yapılır? Haşhaşlı rulo pastasının malzemeleri nelerdir?

Haşhaşlı rulo pastasının malzemeleri nelerdir?

Öncelikle kekimiz için aşağıdaki malzemeleri hazırlayalım.

4 adet yumurta

1 çay bardağı toz şeker

2 yemek kaşığı su

3 yemek kaşığı portakal suyu

1 çay bardağı un

1 çay bardağı buğday nişastası

1 çay kaşığı kabartma tozu

1 paket valilin

2 yemek kaşığı mavi haşhaş tohumu

Kreması İçin:

2 su bardağı süt

1 çay bardağı toz şeker

2 adet yumurta sarısı

2 yemek kaşığı un

2 yemek kaşığı nişasta

1 paket toz kremşanti

1/2 su bardağı süt

Süslemek İçin:

4 adet çilek(ikiye bölünmüş)

Haşhaşlı rulo pasta tarifi nasıl yapılır?

Öncelikle büyük bir karıştırma kasesine yumurta ve şekeri ekleyip, krema kıvamına gelene kadar karıştırın.

Daha sonra üstüne su ve portakal suyu ilave edin. Unu, nişastayı, kabartma tozunu ve vanilini süzgeçten geçirip karışıma ekleyin.

Son olarak mavi haşhaş tohumunu da karışıma ilave edip çırpıcı yardımıyla 3-4 dakika karıştırın.

Pişirme kağıdı serili fırın tepsisine karışımı eşit şekilde dağıtın.

170 derece ısıtılmış fırında 20-25 dakika kontrollü olarak pişirin.

Kremasını düzenlemek için bir sos tenceresine süt, toz şeker, yumurta sarısı, un ve nişasta ekleyip, kıvam alana kadar pişirin. Pişen koyu kıvamlı kremayı oda sıcaklığında bırakın.

Oda sıcaklığına gelmiş olan muhallebinin içerisine süt ve toz krem şanti ekleyip çırpıcı yardımıyla pürüzsüz bir kıvam alana kadar karıştırın. Kremayı buzdolabında soğutun.

Fırından çıkan keki sıcakken pişirme kağıdıyla birlikte rulo haline getirin ve oda sıcaklığına gelene kadar bekleyin.

Oda sıcaklığına gelmiş olan keki açın ve üzerine kremayı eşit şekilde yayın.

Kremayı yaydığınız keki rulo haline getirin ve eşit dilimlere ayırın.

Üzerlerine 1 tatlı kaşığı kadar kremadan ekleyip yarıya böldüğünüz çilekleri ekleyin.