Haşerelerle mücadele için..
Haşerelerle mücadele için sizlere birkaç önerimiz var.09 Ekim 2018 Salı 17:30
● Nane yağını bir karton parçasının üzerine sürün kaçırmak için farelerin geldiği yere koyun.
● Karıncaların geliş gidiş yollarına onları öldürmeden sinek ilacı püskürtün kokusundan nefret eder kaçarlar..
● Çiçekleriniz için, haşladığınız yumurtanın suyunu saksıya dökün.
● Gülleriniz boyunlarını bükerse, ilk önce sıcak suya sonra soğuk suya batırın.
● Sigara küllerini saksınıza koyarsanız yapraklardaki kurt böcek vs. yok edersiniz.
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