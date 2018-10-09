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Haşerelerle mücadele için..

Haşerelerle mücadele için sizlere birkaç önerimiz var.

09 Ekim 2018 Salı 17:30
Haşerelerle mücadele için..


● Nane yağını bir karton parçasının üzerine sürün kaçırmak için farelerin geldiği yere koyun.

● Karıncaların geliş gidiş yollarına onları öldürmeden sinek ilacı püskürtün kokusundan nefret eder kaçarlar..

● Çiçekleriniz için, haşladığınız yumurtanın suyunu saksıya dökün.

● Gülleriniz boyunlarını bükerse, ilk önce sıcak suya sonra soğuk suya batırın.

● Sigara küllerini saksınıza koyarsanız yapraklardaki kurt böcek vs. yok edersiniz.

Haber Tarihi: 09 Ekim 2018 Salı 17:30
  1. haşerelerle mücadele
  2. doğal yöntem

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