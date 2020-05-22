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Haşere ve sineklere karşı ilaçlama çalışması yapılıyor

Toplum sağlığını tehdit altına alan korona virüsün yayılma riskine karşı dezenfekte çalışmalarına aralıksız ve yoğun bir şekilde devam eden Nevşehir Belediyesi ekipleri, diğer taraftan da vatandaşların daha rahat bir yaz sezonu geçirmesi amacıyla larva, sivrisinek ve haşere ilaçlama çalışmalarını hızlandırdı.

Yeniakit Publisher
2020-05-22 13:31:29 -
Haşere ve sineklere karşı ilaçlama çalışması yapılıyor

Toplum sağlığını tehdit altına alan korona virüsün yayılma riskine karşı dezenfekte çalışmalarına aralıksız ve yoğun bir şekilde devam eden Nevşehir Belediyesi ekipleri, diğer taraftan da vatandaşların daha rahat bir yaz sezonu geçirmesi amacıyla larva, sivrisinek ve haşere ilaçlama çalışmalarını hızlandırdı.


Nevşehir Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri hava sıcaklıklarının artması ve yaz aylarının gelmesiyle birlikte karasinek, sivrisinek ve çeşitli haşerelerin üreme alanlarındaki ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor.


Ekipler, sinek ve haşereyle mücadelede en doğru zaman olan larva döneminde yoğunlaştırdığı çalışmalarla zararlı canlıların üremesinin önüne geçiyor.


Haşereyle mücadele ederken muhtelif yerlerde dezenfekte çalışmalarını da titizlikle sürdüren belediye ekipleri, özellikle park, yeşil alan, yeraltı ve yer üstü çöp konteynerinde ilaçlama çalışmalarını yoğunlaştırdı.


Haşereyle mücadelede vatandaşlara da görev düştüğüne dikkat çeken yetkililer, vatandaşların mahalle ve sokaklarda çöplerin ağzı kapalı bir şekilde yeraltı ve yer üstü çöp konteynerlerine atılması ve çöplerin rastgele çevreye bırakılmamasına özen göstermeleri gerektiğini hatırlattı.

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