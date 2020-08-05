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Spor

Hasenhüttl, Premier Lig'de ayın teknik direktörü seçildi

Yeniakit Publisher
2020-08-05 14:22:38 -
Hasenhüttl, Premier Lig'de ayın teknik direktörü seçildi

İSTANBUL (AA) - Southampton'ı çalıştıran Ralph Hasenhüttl, İngiltere Premier Lig'de temmuz ayının teknik direktörü seçildi.

Premier Lig'in internet sitesinde yer alan açıklamada, 52 yaşındaki Hasenhüttl'ın bu ödüle layık görülen ilk Avusturyalı teknik direktör olduğu kaydedildi.

Hasenhüttl yönetiminde temmuz ayında 6 maça çıkan ve hiç mağlup olmayan Southampton, Manchester City'yi 1-0 yenerken, Manchester United ile 2-2 berabere kalmıştı.

Aralık 2018'den bu yana Southampton'da görev yapan deneyimli teknik adam, oylamada Pep Guardiola, Jose Mourinho, David Moyes ve Ole Gunnar Solskjaer'i geride bıraktı.

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