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Dünya Haşdi Şabi’ye hava saldırısı yapıldı
Dünya

Haşdi Şabi’ye hava saldırısı yapıldı

Irak ve Suriye sınırında Haşdi Şabi’ye ait olduğu belirtilen bir askeri üsse insansız hava araçları tarafından saldırı gerçekleştirildi.

Yeniakit Publisher
2021-07-19 07:43:00 -
Haşdi Şabi’ye hava saldırısı yapıldı

Irak ve Suriye sınırında İran destekli Şii çatı örgütü Haşdi Şabi’ye ait olduğu belirtilen bir askeri üsse insansız hava araçları tarafından saldırı gerçekleştirildi.

Yerel kaynaklar saldırının ABD'ye ait silahlı insansız hava araçları tarafından düzenlendiğini ifade ederken, Haşdi Şabi'ye yakın kaynaklar saldırıda kimsenin zarar görmediğini öne sürdü.

Haşdi Şabi'nin resmi kaynaklarıyla saldırıya dair herhangi bir açıklamada bulunmadı. Örgütün medya direktörü tarafından Rudaw'a yapılan açıklamada, "konuyla ilgili konuşmama kararı bulunduğu" ifade edildi.

Son dönemde Irak-Suriye sınırındaki bölgede ABD savaş uçakları İran tarafından desteklenen Şii milislere saldırılar gerçekleştiriyor.

ABD'nin saldırılarının Şii milis grupların Irak içinde ABD kuvvetlerine yönelik düzenlemiş olduğu saldırılara misilleme olduğu belirtiliyor.

 

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