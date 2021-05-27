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Dünya Haşdi Şabi’nin Yeşil Bölge kuşatması sona erdi
Dünya

Haşdi Şabi’nin Yeşil Bölge kuşatması sona erdi

Irak’ta İran destekli Haşdi Şabi güçlerinin, Bağdat Yeşil Bölge’deki kuşatmasına son verdiği açıklandı.

Yeniakit Publisher
2021-05-27 00:28:00 -
Haşdi Şabi’nin Yeşil Bölge kuşatması sona erdi

Haşdi Şabi unsurları, kontrolü ele geçirdiği Yeşil Bölge kapıları ve hükümet binalarına yönelik kuşatmasını sona erdirdi.

Şii milis güçlerin Yeşil Bölge’deki Haşdi Şabi Genelkurmay binası önünde beklediği ifade edildi.

Yeşil Bölge ve ona yakın çevrelerde Irak güvenlik güçlerine bağlı zırhlı araçların yerleştirildiği ve güvenlik önlemlerinin artırıldığı görüldü.

Irak hükümetine bağlı bir güç Haşdi Şabi Enbar Operasyonlar Komutanı Kasım Muslih’i terör suçundan dolayı tutuklamıştı. Bunun üzerine Haşdi Şabi unsurları askeri araçlar ve silahlarla Yeşil Bölge’ye baskın düzenleyerek içeriyi kuşatmıştı.

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi de, söz konusu Haşdi Şabi komutanının Yeşil Bölge’deki Ortak Operasyonlar Komutanlığı’nda sorgusuna devam edildiğini açıklamıştı.

Irak Yüksek Yargı Konseyi, terör suçundan dolayı Muslih hakkında tutuklama karar almıştı.

Muslih’in, ülkede sivil aktivistlerin öldürülmesi ve ABD güçlerinin bulunduğu Ayn el-Esed Akseri Üssü’ne roketli saldırılarda parmağı olduğu iddia ediliyor.

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