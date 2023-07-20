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Gündem Haşdi Şabi milisinden yeni provokasyon! Kur'an-ı Kerim'i ayaklarının altına alarak ezdi
Gündem

Haşdi Şabi milisinden yeni provokasyon! Kur'an-ı Kerim'i ayaklarının altına alarak ezdi

Yeniakit Publisher
2023-07-20 17:00:00 - 2023-07-20 17:44:50
Haşdi Şabi milisinden yeni provokasyon! Kur'an-ı Kerim'i ayaklarının altına alarak ezdi

Kur'an-ı Kerim'i yakmanın yasak olmadığı İsveç'te daha önce Stockholm Camisi önünde saygısızca eylem gerçekleştiren eski Haşdi Şabi milisi Irak asıllı Salwan Momika bu kez de Irak'ın Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim mushafını ayaklarının altına alarak İslam'a hakaret etti. Momika ayrıca Irak bayrağını da ezdi.

Irak Büyükelçiliği önüne geniş polis koruması altında gelen Momika, çevredekilerin tepkisine rağmen Kur'an-ı Kerim mushafını ve Irak bayrağını yere atıp üzerine basarak, İslam'a hakaret içeren sözler sarf etti.

Kur'an nüshalarına ve Irak bayrağına ayağını silen Momika, Irak'ta Şii lider Mukteda es-Sadr'ın da fotoğrafının bulunduğu bir kağıtla ayaklarını sildi, daha sonra Irak bayrağını da yaktı.

Momika, İsveç Parlamentosu önünde de Kur'an-ı Kerim mushafı yakmak için polisten izin istemişti. Polis bunun için şimdiye kadar izin vermedi.

Stockholm Camisi önünde de Kur'an-ı Kerim mushafını yakmıştı

Momika, 28 Haziran'da, Kurban Bayramı'nın birinci gününde Stockholm Camisi önünde polis koruması altında Kur'an-ı Kerim mushafı yakmıştı.
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Türkiye, Irak, Pakistan, Endonezya ve Afganistan başta olmak üzere İslam ülkelerinin yanı sıra ABD ve Rusya'nın aralarında bulunduğu birçok devlet, olaya tepki göstermişti.

İsveç yönetimi de olayla ilgili soruşturma başlatmıştı.

Tepkilerin ardından İsveç polisi, Kur'an-ı Kerim mushafı yakma eylemini gerçekleştiren Momika hakkında "halkı tahrik" suçundan şikayette bulunduklarını açıklamıştı.

Yüksek  yargı, polisin Kur'an-ı Kerim mushafı yakma yasağını kaldırmıştı

İsveç'te şubatta Irak asıllı Salwan Momika Irak'ın Stockholm Büyükelçiliği önünde ve Afrika kökenli Chris Makoundout Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim mushafı yakmak istemiş, polis güvenlik gerekçesiyle bu provokasyonlara izin vermemişti.

Momika ve Makoundout, polisin kararını mahkemeye taşımıştı.

İsveç İdare Mahkemesi ise "güvenlik riski endişelerinin" gösteri yapma hakkını sınırlamak için yeterli olmadığını savunarak, polisin kararını 4 Nisan'da iptal etmişti. Bunun üzerine Stockholm polisi kararı Yüksek Mahkemeye taşımıştı.

Yüksek Mahkeme, İdare Mahkemesinin bu kararını onaylayarak polisin "Kur'an-ı Kerim mushafı yakma yasağını" 12 Haziran'da kaldırmıştı.

Eski Haşdi Şabi milisi

Irak uyruklu Salvan Momika’nın İran destekli Şii Haşdi Şabi çatısı altındaki İmam Ali Tugayları’na bağlı İsa İbn Meryem Tugayı'nın eski üyesi olduğu ortaya çıktı.

İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakma provokasyonları

Rasmus Paludan, 2022'de Paskalya tatili boyunca Malmö, Norköpin, Jönköping ve başkent Stockholm'de Kur'an-ı Kerim mushafı yakma provokasyonlarını sürdürmüştü.

Paludan'ın durdurulmasını isteyen göstericiler de yollarda lastikler yakarak polise taşlarla saldırmıştı. Olaylarda 104 polis ve 14 gösterici yaralanmış, 20 polis aracı yakılarak tahrip edilmişti.

İsveç'in başkenti Stockholm'de 21 Ocak'ta Paludan, Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim mushafı yakmıştı. Kalabalık polis korumasında gerçekleştirilen eylem sırasında Paludan'ın yanına kimsenin yaklaşmasına izin verilmemişti.

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