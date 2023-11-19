  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

İngiltere Filistin için ayaklandı: İngilizler İsrail’e isyan ettiler

Interpol arıyor Türk polisi yakalıyor! Uyuşturucu baronlarına bir çizik daha

İmamoğlu'nun beceriksizliğini hükümet üstlendi! Otobüs, minibüs, taksi ruhsatlarına yasal düzenleme

Uluslararası medya da İsrail'e sırt dönüyor! Gerçekler ortaya çıkmaya başladı

İsrail medyasından büyük itiraf: 7 Ekim gerçeği ortaya çıktı! Festivaldeki sivilleri böyle vurmuşlar

Alçak İsrail yahudiyi bile çıldırttı! Ünlü gazeteci siyonizmin iğrençliklerini anlattı

İsrailli sunucu kanlı sırlarını bir bir anlattı! Bu kadar şerefsizlik ancak siz de olurdu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ayarı yiyince hemen Netanyahu'yu aradı

İngiliz Guardian ve BBC İsrail'in Şifa Hastanesi iddialarını çürüttü: Deliller yetersiz!

19 Kasım 2023: Günün Âyet ve Hadisi
Ekonomi Hasat başladı! Beklenti 25 bin ton...
Ekonomi

Hasat başladı! Beklenti 25 bin ton...

Yeniakit Publisher
2023-11-19 11:18:00 -
Hasat başladı! Beklenti 25 bin ton...

5 bin dekar alana pırasa fidesi dikimi yapılan Bafra Ovası'nda hasat başladı. Üreticilerin rekolte beklentisi ise 25 bin ton olduğu açıklandı.

Türkiye'nin önemli ovalarından Samsun'daki Bafra Ovası'nda pırasa hasadına başlandı.

Kızılırmak Nehri'nin beslediği alüvyonlarla zengin ovada bu yıl 5 bin dekar alana pırasa fidesi dikimi yapıldı.

Bafra Sebze Üreticileri Birliği Başkanı Adem Aşçı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ovada ağustos ayında pırasa dikimi yaptıklarını, kasım ayında başlayan hasadın nisan ve mayıs ayına kadar devam edeceğini belirtti.

Aşçı, "Dönüm başına pırasada yaklaşık 5 ton verim alınıyor. Bafra Ovası'nda 2023 kışlık sebze üretiminde pırasada 25 bin ton rekolte beklentimiz var. Pırasa kilogram olarak 7 lira ile 8 lira arasında komisyoncuya satılıyor. Pırasa biraz zahmetli iş, işçiliği fazla, fiyatlar iyi değil ama daha iyi olacağını umut ediyoruz." dedi.

Bafra Ovası'ndan çıkan pırasanın Türkiye'nin hemen hemen bütün bölgelerine gittiğine işaret eden Aşçı, çiftçilere bol bereketli bir yıl diledi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Adaköy Mahallesi'nde pırasa hasadı yapan çiftçilerden Hayati Yılmaz, Bafra Ovası'nda yetişen pırasanın lezzetli olduğunu ve talep gördüğünü dile getirdi.

 

Dünyanın en uzun adamı Sultan, Derik zeytinini işte böyle hasat etti! Bu beklenmiyordu, sessizliğini bozdu
Dünyanın en uzun adamı Sultan, Derik zeytinini işte böyle hasat etti! Bu beklenmiyordu, sessizliğini bozdu

Aktüel

Dünyanın en uzun adamı Sultan, Derik zeytinini işte böyle hasat etti! Bu beklenmiyordu, sessizliğini bozdu

Son hasat yapıldı! Kilosu 50 TL
Son hasat yapıldı! Kilosu 50 TL

Tarım

Son hasat yapıldı! Kilosu 50 TL

Gölden hasat ediliyor!
Gölden hasat ediliyor!

Yaşam

Gölden hasat ediliyor!

Yahudilerin baskıları altında hasat
Yahudilerin baskıları altında hasat

Dünya

Yahudilerin baskıları altında hasat

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23