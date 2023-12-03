Hasar tespitinin ince noktaları! Araç alımında Tramer önemli mi?

Tramer’de en sık sorgusu yapılan konuların başında araç hasar kaydı geliyor. Bir motorlu taşıt bünyesinde kaza sonucu oluşan maddi zarar, sigorta poliçesi kapsamı doğrultusunda karşılanabiliyor. Kayıt altına alınmış hasarlar, aracın yalnızca piyasa değerini etkilemekle kalmayıp kasko poliçesi fiyatlarında da değişkenliğe sebep olabiliyor. Yani hasar oranı arttıkça, kasko poliçesi için talep edilen fiyat yükseliyor.

Hasar tespiti nasıl belirleniyor?

İkinci el araçlar, sigorta şirketleri tarafından hasar oranlarına bakılarak farklı kategorilerde değerlendiriliyor. Kaza sonucunda onarım masrafları aracın piyasa değerine yaklaşıyorsa ya da bu meblağı aşıyorsa, araç tam hasarlı kabul ediliyor. Sigortacılık sektöründe, bir aracın tam hasarlı sayılabilmesi poliçe şartlarına göre değişebiliyor.

Hasar oranı değeri etkiler

Mesela hasar oranı araç tipine ve piyasa koşullarına göre %45 ile %70 oranları arasında değişim göstererek tam hasarlı kabul edilebiliyor. Bu tarz araçların, gerek yolcu ve sürücü güvenliği gerekse de ekonomik nedenlerle trafiğe tekrar çıkmaları uygun bulunmuyor. İşbank blog'a göre; almayı planladığınız ikinci el aracın hasar kaydını Tramer üzerinden sorgulayarak bu gibi durumlarda oluşabilecek maddi kayıpların önüne rahatlıkla geçebilirsiniz.

Sorgulama süreci

Tüm operatörleri kapsayan SMS projesiyle kullanıcılar, kısa mesaj göndererek hasar geçmişini, araç detay bilgilerini, eksper raporuna göre değişimi gerçekleşen parçalarını 5664’e SMS göndererek sorgulayabilir. SMS sorgulama hizmeti ücretli. Başta araç hasar kaydı olmak üzere Tramer üzerinden sorgulama yapmak için kısa mesaj hizmetinden yararlanabilirsiniz.

Eğer trafik poliçesi sorgulaması yapmak istiyorsanız, “TRAFİK” yazıp 5664’e SMS atabilirsiniz. Kasko bilgilerini edinmek için “KASKO” yazıp aynı numaraya sorgu atabilirsiniz. Aracın hasar kaydı hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler, plaka bilgisini yazarak 5664’e mesaj gönderebiliyor. Aracın plaka bilgisi değişmiş olsa bile sorgulama yapılan araca ait SBM kayıtlarında mevcut olan tüm hasar geçmişi SMS ile kullanıcıya iletilebiliyor. Mağdur bilgisi sorgulama işlemi ise “MAGDUR” yazılıp 5664’e mesaj gönderilerek kolayca yapılabiliyor.

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