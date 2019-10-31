Hasan Uzunova kimdir? Hasan Uzunova yeni görevi ne oldu?

Hakimler Savcılar Kurulu'nun (HSK) mazeret kararnamesi ile 256 adli yargı hakim ve savcısı ile 51 idari yargı hakim ve savcısının görev yeri değişti. HSK’nın kararnamesine göre, İzmir İdare Mah. Başkanı Hasan Uzunova İzmir Bölge İdare Mah. Daire Başkanlığına getirildi.

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Mazeret Kararnamesini tamamladı. Buna göre 307 hakim ve savcının görev yeri değişti. HSK, bir süredir çalışmalarını sürdürdüğü mazeret kararnamesini tamamladı. HSK 1. Dairesi tarafından çıkarılan kararname ile 51'i idari, 256'sı adli yargıdan olmak üzere 307 hakim ve savcının görev yeri değiştirildi. Kararname ile Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'na aynı yer Başsavcı Vekili Gökhan Şen atandı. İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Başkanlığı'da İzmir BAM Daire Başkanı İdris Kizir atandı. Polatlı Cumhuriyet Başsavcısı Veysel Kaçmaz. Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği'ne getirildi.

Abdullah KAHRAMAN Ankara İdare Mah. Başkanından Gaziantep Bölge İdare Mah. Daire Başkanlığına getirildi

Ozan Muzaffer KÖSTÜ Hâkimler ve Savcılar Kurulu Tetkik Hâkimliğinden den Danıştay Tetkik Hâkimliğine getirildi

Zülküf ASLAN İstanbul Bölge İdare Mah. Üyesi İstanbul İdare Mah. Başkanlığına getirildi

Derya BEYAZİTOĞLU MELİKOĞLU Ankara Bölge İdare Mah. Üyeliğinden Ankara İdare Mah. Başkanlığına getirildi

Ayhan KOLUKIRIK Hâkimler ve Savcılar Kurulu Tetkik Hâkimliğinden Ankara Vergi Mah. Başkanlığına getirildi

Nazım Taha KOÇAK Ankara İdare Mah. Başkanlığından Konya Bölge İdare Mah. Daire Başkanlığına getirildi.