Hasan Turan'dan CHP Genel Başkanına siyasi nezaket dersi! Akit gazetesine hakaret eden Özel'e bakın ne mesaj verdi?

Yücel Kaya Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Hasan Turan’dan CHP Genel Başkanına siyasi nezaket dersi! Akit gazetesine hakaret eden Özel’e bakın ne mesaj verdi?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in AKİT gazetesinin ismi üzerinden gerçekleştirdiği kelime oyunlarına, TBMM İdare Amiri ve AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan’dan net bir karşılık geldi. Siyasetin dilinin nezaket ve fikir üzerine inşa edilmesi gerektiğini hatırlatan Turan, Özel’in kullandığı üslubun bir 'seviye ifşası' olduğunu belirtti.

Basın özgürlüğü ve siyasi nezaket tartışmalarının odağında yer alan Özgür Özel’in AKİT gazetesine yönelik ifadeleri, AK Parti saflarında tepkiyle karşılandı.

Konuya dair yazılı bir açıklama yapan TBMM İdare Amiri Hasan Turan, hakaretin bir haklılık göstergesi değil, aksine siyasi bir sıkışmışlığın dışavurumu olduğunu vurguladı.

Hasan Turan’ın mesajı şöyle;

“Bir siyasetçinin dili ile zihni arasındaki bağ koptuğunda, sarf edilen sözler, hakikati temsil etmekten ziyade sahibinin üslup ve seviyesini ele verir. Sayın Özgür Özel’in, köklü bir basın kuruluşu olan AKİT gazetesine yönelik "ak it" şeklindeki kelime oyunları, bir fikir beyanı değil, aksine bir seviye ifşasıdır.

Bir basın kuruluşuyla aynı fikirde olmayabilirsiniz; eleştirebilir veya tezlerine karşı çıkabilirsiniz. Ancak bir kurumu ismi üzerinden küçültmeye çalışmak ve hakaret diline sarılmak, fikir üretemeyenlerin başvurduğu bir yöntemdir. Hz. Ali'nin dediği gibi: "İnsan, dilinin altında gizlidir."

Kendi belediye başkanlarına karşı en ağır ifadeleri kullanıp bu sözlerin arkasında duranların, bugün toplum önünde "nezaket" dersi vermeye kalkışması açık bir çelişki ve siyasi tutarsızlıktır. Hakaretin dozunu artırarak, bağırarak veya seviyeyi düşürerek içinde bulunulan siyasi sıkışmışlıktan kurtulmak mümkün değildir; aksine bu tarz yaklaşımlar kişiyi kendi çelişkilerinde daha da derinleştirir.

Unutulmamalıdır ki:

  • Hakaret, bir yol haritası değil, acziyetin dışavurumudur.
  • Yüksek ses, haklılığın değil, çaresizliğin gürültüsüdür.
  • Kelimeler yozlaştıkça, siyasetin niteliği de değer kaybeder.

Aziz milletimiz, kimin ne söylediği kadar, bunu hangi üslup ve edeple söylediğine de dikkat etmektedir.”

Hasan Turan

 

Türkiye Basın Federasyonundan küfürbaz Özgür Özel'e tepki! 'Akit'e seviyesiz saldırı kabul edilemez'
Türkiye Basın Federasyonundan küfürbaz Özgür Özel’e tepki! 'Akit'e seviyesiz saldırı kabul edilemez'

Türkiye Basın Federasyonundan küfürbaz Özgür Özel’e tepki! 'Akit'e seviyesiz saldırı kabul edilemez'

Sessiz olun, TGC uyuyor: Basın örgütleri Özgür Özel'in suç ortağı mı?
Sessiz olun, TGC uyuyor: Basın örgütleri Özgür Özel'in suç ortağı mı?

Sessiz olun, TGC uyuyor: Basın örgütleri Özgür Özel'in suç ortağı mı?

Osman Genç

Adamlar bize küfrediyor bizimkiler hala nezaketten bahsediyor. Bunlara anladığı dilden davranacaksın. Sözün bittiği yerdeyiz. Ellerindeki tüm kozları alacaksın. Bu bir savaş ve savaş hiledir. Savaşta hileyi onlar yapıyor ve biz hala savaşta nezaketten bahsediyoruz.Savaşta acımasız olursun.Yoksa hayatta kalamazsın.
Siyonistlerin lojistik damarı kesildi! İran füzeleri ABD üslerine sızdı, dev yakıt uçakları alev topuna döndü!
Siyonistlerin lojistik damarı kesildi! İran füzeleri ABD üslerine sızdı, dev yakıt uçakları alev topuna döndü!

Coğrafyasını kana bulayan şer ittifakına karşı İran'dan sarsıcı bir hamle geldi. "Gerçek Vaad 4" operasyonu kapsamında havalanan füzeler ve ..
Ahlak fukaraları "özel hayat" maskesine sığındı! Emre Erciş'ten o rezil savunmaya tokat gibi cevap!
Ahlak fukaraları "özel hayat" maskesine sığındı! Emre Erciş’ten o rezil savunmaya tokat gibi cevap!

Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım’ın 21 yaşındaki bir genç kızla otel odasında basılmasının yankıları sürerken, skandalı "Anayasa" maddeleri..
Dünyayı yöneten şirket İstanbul'da! Erdoğan Rothschild Ailesi'nin şirketini huzuruna kabul etti
Dünyayı yöneten şirket İstanbul'da! Erdoğan Rothschild Ailesi'nin şirketini huzuruna kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dünyanın en büyük şirketi olan BlackRock’ın tepe yöneticisi Laurence Douglas Fink’i İstanbul’daki Dolmab..
