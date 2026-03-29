Hasan Turan’dan CHP Genel Başkanına siyasi nezaket dersi! Akit gazetesine hakaret eden Özel’e bakın ne mesaj verdi?

Basın özgürlüğü ve siyasi nezaket tartışmalarının odağında yer alan Özgür Özel’in AKİT gazetesine yönelik ifadeleri, AK Parti saflarında tepkiyle karşılandı.

Konuya dair yazılı bir açıklama yapan TBMM İdare Amiri Hasan Turan, hakaretin bir haklılık göstergesi değil, aksine siyasi bir sıkışmışlığın dışavurumu olduğunu vurguladı.

Hasan Turan’ın mesajı şöyle;

“Bir siyasetçinin dili ile zihni arasındaki bağ koptuğunda, sarf edilen sözler, hakikati temsil etmekten ziyade sahibinin üslup ve seviyesini ele verir. Sayın Özgür Özel’in, köklü bir basın kuruluşu olan AKİT gazetesine yönelik "ak it" şeklindeki kelime oyunları, bir fikir beyanı değil, aksine bir seviye ifşasıdır.

Bir basın kuruluşuyla aynı fikirde olmayabilirsiniz; eleştirebilir veya tezlerine karşı çıkabilirsiniz. Ancak bir kurumu ismi üzerinden küçültmeye çalışmak ve hakaret diline sarılmak, fikir üretemeyenlerin başvurduğu bir yöntemdir. Hz. Ali'nin dediği gibi: "İnsan, dilinin altında gizlidir."

Kendi belediye başkanlarına karşı en ağır ifadeleri kullanıp bu sözlerin arkasında duranların, bugün toplum önünde "nezaket" dersi vermeye kalkışması açık bir çelişki ve siyasi tutarsızlıktır. Hakaretin dozunu artırarak, bağırarak veya seviyeyi düşürerek içinde bulunulan siyasi sıkışmışlıktan kurtulmak mümkün değildir; aksine bu tarz yaklaşımlar kişiyi kendi çelişkilerinde daha da derinleştirir.

Unutulmamalıdır ki:

Hakaret, bir yol haritası değil, acziyetin dışavurumudur.

Yüksek ses, haklılığın değil, çaresizliğin gürültüsüdür.

Kelimeler yozlaştıkça, siyasetin niteliği de değer kaybeder.

Aziz milletimiz, kimin ne söylediği kadar, bunu hangi üslup ve edeple söylediğine de dikkat etmektedir.”

Hasan Turan