Hasan Şaş'tan Torreira'nın menajerine sert sözler! Kimsin ulan sen
Spor

Hasan Şaş’tan Torreira'nın menajerine sert sözler! Kimsin ulan sen

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Hasan Şaş’tan Torreira'nın menajerine sert sözler! Kimsin ulan sen

Süper Lig devi Galatasaray'ın eski futbolcusu Hasan Şaş, katıldığı bir YouTube kanalında açıklama yaptı. Şaş, Uruguaylı futbolcu Lucas Torreira'nın menajerinin yaptığı konuşmaya ert tepki gösterdi.

Galatasaray'ın eski futbolcusu Hasan Şaş, Lucas Torreira'nın menajerinin açıklamalarına ilişkin SporON Youtube kanalında sert yorumlarda bulundu.

"Torreira'nın menajeri açıklama yaptı değil mi? Bu açıklamayı niye yapıyor? Ben nasıl Barış Alper Yılmaz'a konuştuysam, Barış'a kendini yanlış yönlendirmeye çalışan menajerler var diye konuştuysam, buna da konuşurum. Bu konuşmaları niye yapıyor? Çünkü Torreira'nın yedeği yok."

"KİMSİN ULAN SEN?"

"Yani senin öyle bir yedek kulüben olacak ki, böyle bir açıklama mı yapıyor, 'Al git' diyeceksin. İşte büyük takım budur. Büyük takımı kimse tehdit edemez. Büyük takımı tehdit edecek pozisyona kimse getiremez, ne Galatasaray Kulübü Başkanı getirir, ne yöneticisi getirir, ne de taraftarı getirir, ne de başka bir şey getirir."

"Bir tane menajer çıkacak, 2028'e kadar kontratlı olan oyuncu için 'Burada mutsuz' diyecek ve sen buna aksiyon alamayacaksın. Niye alamıyorsun? Çünkü senin yedek kulüben yok. Galatasaray'ı hiçbir oyuncu veya menajeri tehdit edemez. Biz Galatasaray'la doğduk, onunla büyüyoruz, biz hep onun peşindeyiz, onun için herkes haddini bilecek. Kimsin sen ya? Kimsin ulan sen? Bu açıklamayı git, kulüp başkanıyla randevu al, adam gibi otur, adam gibi söyle. Sende art niyet var."

 

"TEK DERDİ BURADAN GÖTÜRMEK"

"Galatasaray'ı kimse tehdit edemez. Herkes haddini bilecek. Menajere bak sen. Ne güzel dünya. 'Torreira motivasyonunu kaybetti' diyor. Allah Allah sen mi biliyorsun? Bence hiç kaybetmemiş, gayet de iyi oynuyor. Derdi başka. Çünkü her menajer oyuncusunu en azından 4-5 kez yerinden oynatmak ister. Neden? Çünkü her gittiği takımda taze para alır. Ama ben bunlara kızmıyorum, bunları bu hale getirenlere kızıyorum."

"Menajerin tek derdi Torreira'yı buradan almak, götürmek ve para kazanmak. Benim menajer arkadaşlarım da var, doğru düzgün adam gibi adamlar da var, kaytansızlar da var. Bir oyuncuyu ne kadar takımından koparırsan, ne kadar başka takıma götürürsen o kadar taze para kazanırsın."

