Loca Mahal
Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Hasan Şaş'tan çarpıcı şampiyonluk paylaşımı!

Fatih Terim'in yardımcılarından Hasan Şaş sosyal medya hesabından şampiyonlukla alakalı paylaşımda bulundu.

01 Mayıs 2018 Salı 01:19
Hasan Şaş'tan çarpıcı şampiyonluk paylaşımı!

Fatih Terim'in yardımcılığını yapan Hasan Şaş, sosyal medya hesabından flaş bir paylaşım yaptı.

Beşiktaş galibiyeti sonrasında şampiyonluk havasına girilmemesi yönünde uyarı yapan Hasan Şaş, "Size şampiyon oldunuz, tebrikler mesajı gelecektir. Hadi hadi işi bitirdiniz diye söyleyeceklerdir. Bunlara itibar etmeyin, tuzağa düşmeyin. Biz maç kazandık, şampiyonluğu değil. Son 270 dk, konsantrasyon..." ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 01 Mayıs 2018 Salı 01:19
  1. Hasan Şaş
  2. Galatasaray
  3. Şampiyonluk paylaşımı

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sergio Ramos'tan Barcelona'ya gönderme: Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak...
    1. Sergio Ramos'tan Barcelona'ya..
    2. Sumudica'dan Beşiktaş açıklaması!
    3. Tosic, Kayserispor maçında forma..
    4. Van Persie'den ilginç açıklama:..
    5. Saadet Partisi, Cumhurbaşkanı adayını..
    6. Ve Burak Yılmaz'dan sakatlık..
    7. Claudia Roth, Erdoğan ile birlikte..
    8. Borç isteyen adamı baltayla öldürdü!
    9. Nihat Kahveci'den Fikret Orman'a çok..
    10. Süper Lig ekibinde büyük şok! Yıldız..
    11. Hasan Şaş'tan çarpıcı şampiyonluk..
    12. Elmander'den değerlendirme: Birlikte..
    13. ABD'den Menbiç ve Türkiye uyarısı!
    14. 58 bin güvenlik gücü teyakkuzda!
    15. AB'den İran açıklaması
    16. Yurdun dört bir yanında millet..
    17. IMF'den 'ekonomi kötü' diyen..
    18. Abbas: Kudüs olmadan barış yok!
    19. Donald Trump'ın tweetlerini atan kişi..
    20. 'İşime engel yok' projesi ile topluma..
    Türkiye'nin büyük kozu! Batı artık iki kez düşünecek
    Türkiye'nin büyük kozu! Batı artık iki kez düşünecek
    İngilizlerin derdi belli oldu! Baskıyı artırın
    İngilizlerin derdi belli oldu! Baskıyı artırın
    Büyük indirim! Depolar 25 TL ucuza dolacak
    Büyük indirim! Depolar 25 TL ucuza dolacak
    Devlet Bahçeli'nin mutlu günü! 11. cisini satın aldı
    Devlet Bahçeli'nin mutlu günü! 11. cisini satın aldı
    İşte GENAR'ın Cumhur İttifakı anketi!
    İşte GENAR'ın Cumhur İttifakı anketi!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Batı Türkiye'ye neden düşman?
    Batı Türkiye'ye neden düşman?
    Skandal sözler! "Utanıyorum... Ülke batsa umurumda değil"
    Skandal sözler! "Utanıyorum... Ülke batsa umurumda değil"