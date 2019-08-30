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Hasan Özer yuvaya döndü

İstikbal Mobilya Kayserispor’un yardımcı antrenörü Hasan Özer yuvaya döndü.

30 Ağustos 2019 Cuma 09:03
Hasan Özer yuvaya döndü

İstikbal Mobilya Kayserispor’un yardımcı antrenörü Hasan Özer yuvaya döndü.


Geçen sezon teknik direktör Hikmet Karaman’ın ekibinde bulunan Hasan Özer, Bosna Hersek’te kısa süren teknik direktörlük hayatından sonra yeniden İstikbal Mobilya Kayserispor’a gelerek yardımcı antrenör olarak çalışmaya başladı.


Bosna Hersek’te Celik Zenica takımında çalışan Hasan Özer, 6 maçta 2 galibiyet 3 beraberlik 1 yenilgi aldı. Özer’in çıktığı 6 maçta Celik Zenica 5 gol atıp 5 gol yemişti.

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Haber Tarihi: 30 Ağustos 2019 Cuma 09:03
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