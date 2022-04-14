Hasan Mezarcı paylaştı: Su içmek orucu bozmaz! Çünkü

ESKİ Refah Partisi Milletvekili Hasan Mezarcı kendini 'Mesih' ilan etti. Düzce'de bir köyde kendine dergah kuran Mezarcı, zaman zaman dinin emirlerini kendi kendine iptal edip sosyal medya üzerinden paylaşıyor. Mezarcı şimdi de orucu bozan şeyler arasından su içmeyi çıkardı.

Twitter'dan paylaşım yapan Hasan Mezarcı, "İyi geceler çocuklar. Su içmenin sağlık açısından zorunluluk olduğunu, uzun süre susuz kalmanın zararlarını biliyorsunuz. Su içmenin orucu bozacağına dair dînî ahkâmı iptal ettim. Oruç tutanlar, su içersek orucumuz bozulur diye endişe etmesin; suyunu içsin, orucuna devam etsin" yazdı.

Hasan Mezarcı ayrıca, "Dinde, îmanda, ibâdette zorlama yoktur, gönüllülük esastır. Oruç tutmakta zorlananlar tutmayabilir veya oruç gün ve saatlerini kendilerine göre ayarlayabilirler. Su içmek sağlık açısından zorunluluk olduğu için orucu bozmaz. Âile, mahalle, toplum, devlet baskısıyla, ibadet olmaz" ifadesini kullandı.