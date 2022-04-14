Hasan Mezarcı kimdir? Hasan Mezarcı neden böyle oldu?

Hasan Mezarcı 11 Mayıs 1954 tarihinde Aydınpınar, Düzce)'de doğdu. Düzce'nin Aydınpınar köyünde doğdu. İlkokuldan sonra Düzce Merkez Kur'an Kursu'nda hafızlığını yaptı ve imam hatip okuluna girdi. İmam hatibi bitirdikten sonra Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ni kazandı. İlahiyat okurken medrese tahsili de aldı. Alanında uzman kişilerden dersler alan Mezarcı, Arapça, tefsir, hadis ve kelam öğrendi.

Öğrencilik yıllarında müezzinlik ve imamlık ile Diyanet İşleri Başkanlığı ve Tarım Bakanlığı'nda memurluk yaptı. Müftülüğe Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde başladı. Daha sonra askerlik hizmetini tamamladı. Yedek subaylığı sıkıyönetim dönemindeydi. Adana 6. Kolordu Komutanlığı'nda Basın ve Halkla İlişkiler subayı olarak görev aldı. Askerlikten sonra Sakarya'nın Akyazı ilçesine müftü olarak atandı. Daha sonra da İstanbul'un Ümraniye ilçesinde tayin edildi. Akyazı'da 5, Ümraniye'de ise 3,5 yıl görev yaptı. Dokuz yılı müftü olmak üzere devlet memurluğundaki hizmeti 15 yılı aştı.

Müftülük yaptığı bölge İstanbul'dan Refah Partisi tarafından aday gösterilerek Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne girdi. Mezarcı Mustafa Kemal’e ettiği hakaretlerden ötürü Ankara 5. Asliye Ceza Mahkemesi'nden kesinleşmiş 1 yıl hapis cezasına çarptırıldı ve yaklaşık 3 yıl yaşadığı Almanya'dan Türkiye'ye dönünce cezasını çekmesi için gönderildiği Edirne'nin İpsala Kapalı Cezaevi'nde yaklaşık 3 ay yattıktan sonra Ceza İnfaz Kanunu hükümlerine göre cezasını tamamlayarak 6 Mayıs 2002'de tahliye oldu.

Mezarcı'nın hapishane süreciyle başlayarak bir içine kapanma ve yalnızlaşma sürecine girdiği gözlendi. 25 Kasım 2000'de verdiği röportajda üç yıl önce yattığı cezaevinde Allah tarafından kendisine Mesih İsa olduğunun bildirildiğini belirten Mezarcı, beraberindeki havarileriyle vazifesini yapacağını duyurdu. Cezaevindeyken psikolojik ve biyokimyasal işkenceye maruz kalarak akıl sağlığını yitirdiği iddia edildi. Mezarcı işkence iddialarının tümünü reddetti.

11 Ocak 2012'de dönemin Türkiye Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve Fener Rum Patriği I. Bartholomeos'a, 24 Ocak 2012'de dönemin Türkiye Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'a mektuplar göndererek kendisine inanmaları için tebliğde bulundu.

25 Temmuz 2017 tarihinde Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Dr. Esin Tatlı Mezarcı ile evlendi. Mezarcı sosyal medya hesabından bu düğünü "Dün Yüce Allah'ın emriyle yapılan Beyt-i Akdes'te ilk cuma kılındı. Allah Kuzusuyla Gelininin, İncil'de haber verilen düğünü gerçekleşti." ifadeleriyle duyurdu.