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Ekonomi Hasan Kalyoncu Üniversitesi 15 öğretim üyesi alacak
Ekonomi

Hasan Kalyoncu Üniversitesi 15 öğretim üyesi alacak

Hasan Kalyoncu Üniversitesi açıkladığı birimlerine tam zamanlı Profesör, doçent ve Dr. öğretim üyeleri alacak.

Yeniakit Publisher
2021-03-17 16:42:00 -
Hasan Kalyoncu Üniversitesi 15 öğretim üyesi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Müracaat edecek adayların; Hasan Kalyoncu Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanma Yönergesinde (https://personel.hku.edu.tr/mevzuat/#yonergeler) belirtilen koşulları yerine getirmeleri gerekmektedir. Adayların; https://personel.hku.edu.tr/tum-formlar-ve-dilekceler/ web adresinde yer alan “Başvuru Beyan Formu ve Evrak Kontrol Listesi”ni doldurarak, başvuru dilekçesi ekinde imzalı olarak koyulması gerekmektedir. Ayrıca, jüri üyelerine gönderilecek dosyalarda da imzalı şekilde bu belgenin koyulması gerekmektedir. Müracaatlar 17.03.2021 tarihinden itibaren 15 gün süreyle devam edecek. İhtiyaç  duyulması  halinde;  adayları  ilgilendiren  başvuru  ve  atama  süreci  ile  ilgili  tüm  bilgilendirmeler  Üniversitenin  Personel  Müdürlüğü  web sayfasından https://personel.hku.edu.tr/ yapılacak olup, ayrıca yazılı bildirim yapılmayacaktır.

Ayrıntılı bilgi için TIKLAYINIZ

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