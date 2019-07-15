Hasan Kaçan’dan Gökhan Özoğuz’a sert tepki! 'Bu memleket şehit evi. Sus Gökhan'

Oğuzhan Çağlar yeniakit.com.tr

Belediye seçimleri döneminde Sosyal Medya üzerinden gösterdiği destekle İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun beğenisini kazanan Athena Grubu’nun Solisti Gökhan Özoğuz, 15 Temmuz hain darbe girişiminin unutulmaması için hazırlanan afişlere “Bu ülkeyi canı pahasına koruyan Türk Askeridir. Bunlar derhal yasaklansın.” ifadeleriyle karşı çıkmıştı. Özoğuz’un tweeti, Sanatçı Hasan Kaçan, Doç. Dr. Selman Öğüt ve birçok twitter kullanıcısı tarafından eleştirildi.

Özoğuz’un, 15 Temmuz’u değil de afişleri konuşması tepki gördü!

Gökhan Özoğuz’un o gece darbe girişiminde bulunanlara tek kelime etmeyip o gecenin hatırlatılması için hazırlanan afişleri kınaması halkın büyük tepkisini çekti. Hasan Kaçan, Özoğuz’un tweeti hakkında, “Çizimlerden değil darbecilerden nefret edeceksin Gökhan! Alçak darbeciler 251 evladımızı şehit etti Gökhan! 251 can toprak altında Gökhan! Büyüklerinden hiçbir şey öğrenmediysen, şehit evinde edeple susulacağını da mı öğrenmedin Gökhan! Bu memleket şehit evi Gökhan! Sus Gökhan!” ifadelerini kullandı. Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Selman Öğüt ise Özoğuz’a yönelik olarak, “O çizimlerde Türk Askeri sivil kıyafetli olanlar, üniformalılar ise 250 kişiyi şehit eden haşhaşiler! Vatan üniformayla değil yürekle savunulur!” diye konuştu.









