0553 313 94 23

Hasan Kaçan’dan Gökhan Özoğuz’a sert tepki! 'Bu memleket şehit evi. Sus Gökhan'

Geçtiğimiz günlerde Gökhan Özoğuz, 15 Temmuz’un hatırlanması için hazırlanan afişlere karşı çıkan bir tweet atmıştı. Sosyal Medya kullanıcılarının büyük tepki gösterdiği tweete Hasan Kaçan da “Bu memleket şehit evi, sus Gökhan!” ifadeleriyle tepkisini dile getirdi.

15 Temmuz 2019 Pazartesi 14:00
Hasan Kaçan’dan Gökhan Özoğuz’a sert tepki! 'Bu memleket şehit evi. Sus Gökhan'

 Oğuzhan Çağlar  yeniakit.com.tr 

Belediye seçimleri döneminde Sosyal Medya üzerinden gösterdiği destekle İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun beğenisini kazanan Athena Grubu’nun Solisti Gökhan Özoğuz, 15 Temmuz hain darbe girişiminin unutulmaması için hazırlanan afişlere “Bu ülkeyi canı pahasına koruyan Türk Askeridir. Bunlar derhal yasaklansın.” ifadeleriyle karşı çıkmıştı. Özoğuz’un tweeti, Sanatçı Hasan Kaçan, Doç. Dr. Selman Öğüt ve birçok twitter kullanıcısı tarafından eleştirildi.

Özoğuz’un, 15 Temmuz’u değil de afişleri konuşması tepki gördü!

Gökhan Özoğuz’un o gece darbe girişiminde bulunanlara tek kelime etmeyip o gecenin hatırlatılması için hazırlanan afişleri kınaması halkın büyük tepkisini çekti. Hasan Kaçan, Özoğuz’un tweeti hakkında, “Çizimlerden değil darbecilerden nefret edeceksin Gökhan! Alçak darbeciler 251 evladımızı şehit etti Gökhan! 251 can toprak altında Gökhan! Büyüklerinden hiçbir şey öğrenmediysen, şehit evinde edeple susulacağını da mı öğrenmedin Gökhan! Bu memleket şehit evi Gökhan! Sus Gökhan!” ifadelerini kullandı. Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Selman Öğüt ise Özoğuz’a yönelik olarak, “O çizimlerde Türk Askeri sivil kıyafetli olanlar, üniformalılar ise 250 kişiyi şehit eden haşhaşiler! Vatan üniformayla değil yürekle savunulur!” diye konuştu.




Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 15 Temmuz 2019 Pazartesi 14:00
  1. İstanbul
  2. athena
  3. gökhan özoğuz
  4. hasan kaçan

YORUM YAZ

  • Uzman KemalUzman Kemal38 dk önce
    Şehit Halis Demir de üniformalı asker. Şerefsiz Terörist Semih terzi de üniformalı asker kılığında vatan haini GÖKHAN. 15 TEMMUZU UNUTMAYIZ UNUTTURMAYIZ GÖKHAN
  • vurucuvurucu56 dk önce
    hasanbey bu göthan sahnelerde kıçına neft sürülmüş kediler gibi ciyaaakkkk ciyyyyaakkk bağırıp bıçak yemiş çamışlar gibi höykürmekten memlekette nelerin yaşandığından haberi olmayan cinslerden
  • meyyidmeyyid1 sa önce
    bu dövmeliyi bir dahaki seçimde chp den aday olarak görürseniz şaşırmayın.anama küfreden müslüman olsa hesabı..
  • YaaYaa1 sa önce
    Fetöcü olduğunu ustaca gizleyen sanatçı geçinen nice müsvedde var. 15 temmuzda fetönün ele geçen liderlerine hak edilen cezalar verseydi bu sarı müsvedde bu kadar pervasız ortalıkta dolaşamazdı. 15 Temmuzda ABD ile yerli işbirlikçi olan feto ile savaşılmıştır bu sarımüsvedde bu rahat tavırlarıyla şehitlerimize en hafif tarafından kin kusuyor.
  • Güler GülerGüler Güler1 sa önce
    Ey hasan kaçan bu kanı bozuk ne olduğu belli olmayan bu yaratık ne anlar şehit evinden bu oğuz denen yaratık ancak sahnede kalça saklamayı bilir
  • Mac Mac 1 sa önce
    Bu vatan düşmanlarının nsl meşhur olduğunu artık çoook iyi anlaşılıyor.föteye diyet borcunu ödüyorlar ben şahsen bu adamı ne izlerim nedeizledim ilk çıktığında bile bunu böyle haber yapanlara karşı hayret etmişimdir değmez bunun söylediği yazıları kaale almaya.

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Şahinbey’de hamleler 15 Temmuz için atıldı
  1. Şahinbey’de hamleler 15 Temmuz için..
  2. Malatya’da 15 Temmuz şehitleri için..
  3. Çocuk istismarcılığından aranan kişi..
  4. Çok konuşulacak sözler: Ağır bir..
  5. AK Parti’li heyetten 15 Temmuz..
  6. İntihar eden şahsın mektubu tefeciyi..
  7. Güney Asya'da muson yağmurları
  8. Güney Kore'de 15 Temmuz şehitleri..
  9. Cumhurbaşkanı Erdoğan 15 Temmuz..
  10. Deniz kabuklarıyla evinizi şık bir..
  11. İrlandalı kadın turisti ölüm..
  12. 15 Temmuz şehidi polis memuru Akif..
  13. Tur midibüsü ile şehiriçi toplu taşıma..
  14. Yangın, ormana sıçramadan söndürüldü
  15. Fenerbahçe'nin eski golcüsünün yeni..
  16. Bayburt’ta şehitler için dualar..
  17. 15 Temmuz Şehitlerini Anma Ulusal..
  18. "Nükleer anlaşmayı kurtarmak için..
  19. İzmir’de gece yolcularının sayısı..
  20. Manisa’da 5 katlı binanın çatısı alev..
  21. 15 Temmuz tişörtü giyen öğrenciler,..
  22. 15 Temmuz fotoğrafları su altında..
  23. Etiyopyalı gencin ölümüne neden olan..
  24. UEFA’dan Yılmaz’a görev
  25. Keçiörengücü arma değiştirdi
  26. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tebrik..
  27. Sivas'taki trafik kazası güvenlik..
  28. Ata, Ilıca’dan coşkuyla selamlanacak
  29. Hırvatistan'da Devlet Varlıkları..
  30. 15 Temmuz Şehitleri için Alaplı’da..
Zabıtaların balonuna el koyduğu çocuk gözyaşlarına boğuldu: Bırakın abi eve ekmek götüreceğim
Zabıtaların balonuna el koyduğu çocuk gözyaşlarına boğuldu: Bırakın abi eve ekmek götüreceğim
İşte Adnan Oktar çetesinin FETÖ benzeri örgüt yapısı!
İşte Adnan Oktar çetesinin FETÖ benzeri örgüt yapısı!
ABD bunu konuşuyor... Pence'ten tepki çeken ziyaret!
ABD bunu konuşuyor... Pence'ten tepki çeken ziyaret!
100 milyarlık faturanın bedelini ödeyecekler
100 milyarlık faturanın bedelini ödeyecekler
Şifa kaynağı 10 kaplıca
Şifa kaynağı 10 kaplıca

Günün Karikatürü

14 Temmuz 2019
ABD'nin savunma bütçesinde 'Türkiye' ayrıntısı!
ABD'nin savunma bütçesinde 'Türkiye' ayrıntısı!
MediaMarkt’tan “Büyük Yaz Kampanyası”
MediaMarkt’tan “Büyük Yaz Kampanyası”