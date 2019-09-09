Hasan Hüseyin Özese kimdir? Hasan Hüseyin Özese ne kadar ceza aldı?

FETÖ kumpası olan Ergenekon davasına bakan eski hakimler Hasan Hüseyin Özese, ’Silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) kumpas davalarından "Ergenekon"a bakan eski hakimi Hasan Hüseyin Özese’in yargılandığı davada, Hasan Hüseyin Özese savunmasını yapmıştı. Mahkeme Başkanı Haydar Metiner, “Dinlemelerin kim tarafından yapıldığını ve internete verildiğini tespit edebildiniz mi?” sorusu üzerine Özese, “Hatırlamıyorum. 2013'te karar verdik, aradan 6 yıl geçti” demişti. İnternette ve medyada yer alan ve yasa dışı elde edilen bazı ses kayıtlarını hukuka aykırının delil olduğunu kabul etmeyerek, dosyaya kazandırmakla suçlandıklarına işaret eden Özese, bu kayıtların sanıklardan eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral İlker Başbuğ, emekli Tuğgeneral Levent Ersöz ve Dursun Çiçek ile ilgili olduğunu belirtmişti.