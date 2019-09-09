0553 313 94 23

Hasan Hüseyin Özese kimdir? Hasan Hüseyin Özese ne kadar ceza aldı?

FETÖ kumpası olan Ergenekon davasına bakan eski hakimler Hasan Hüseyin Özese, ’Silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

09 Eylül 2019 Pazartesi 16:30
Hasan Hüseyin Özese kimdir? Hasan Hüseyin Özese ne kadar ceza aldı?

FETÖ kumpası olan Ergenekon davasına bakan eski hakimler Hasan Hüseyin Özese, ’Silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) kumpas davalarından "Ergenekon"a bakan eski hakimi Hasan Hüseyin Özese’in yargılandığı davada, Hasan Hüseyin Özese savunmasını yapmıştı. Mahkeme Başkanı Haydar Metiner, “Dinlemelerin kim tarafından yapıldığını ve internete verildiğini tespit edebildiniz mi?” sorusu üzerine Özese, “Hatırlamıyorum. 2013'te karar verdik, aradan 6 yıl geçti” demişti. İnternette ve medyada yer alan ve yasa dışı elde edilen bazı ses kayıtlarını hukuka aykırının delil olduğunu kabul etmeyerek, dosyaya kazandırmakla suçlandıklarına işaret eden Özese, bu kayıtların sanıklardan eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral İlker Başbuğ, emekli Tuğgeneral Levent Ersöz ve Dursun Çiçek ile ilgili olduğunu belirtmişti.

 

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 09 Eylül 2019 Pazartesi 16:30
  1. Hasan Hüseyin Özese kimdir?
  2. Hasan Hüseyin Özese ne kadar ceza aldı?
  3. ergenekon davası
  4. şike davası hakimi hasan hüseyin özese

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    82 yaşında İslamiyeti seçti
    1. 82 yaşında İslamiyeti seçti
    2. Safranbolu'da bulundu! Polis alarma..
    3. Brezilya'da Amazonlar'da yerli..
    4. Yunusemre’de 9.9.2019 bereketi
    5. Kılıçdaroğlu'ndan taziye mesajı
    6. "Alternatif Finansta Yeni Ufuklar..
    7. Alman uyruklu Karl Heinz Ernst Schnee..
    8. İsrail mahkemesinden Filistinli şehit..
    9. Arnavutluk Cumhurbaşkanı Meta’ya..
    10. 5 katlı binada çıkan yangın paniğe..
    11. Başkan Aydıner, gönüllü minik zabıta..
    12. Silopi’de okul önlerinde güvenlik..
    13. Bülent Arınç'tan çok konuşulacak Canan..
    14. Gaziantep’te FETÖ operasyonu: 12..
    15. Kayseri İldem esnaf TOKİ 2. Etap 709..
    16. Bakan Selçuk, HDP önünde eylem yapan..
    17. Afacan: "Zamana ihtiyacımız var"
    18. Çayırovalı sporcular madalyaya doymuyor
    19. Çavuşoğlu, KKTC Başbakanı Tatar ile..
    20. Kocaeli zabıtasından okul önlerine..
    21. Safranbolu’da bulunan aslan figürlü..
    22. Muş Valiliği’nden ‘dolandırıcılık’..
    23. Moldova'da gergin anlar! Şenol Güneş..
    24. Seçer: "Eğitimde fırsat eşitliği..
    25. Başkan Güder, çiftlerin özel günlerine..
    26. ESOGÜ Tıp Fakültesi 1. sınıf..
    27. 12 Dev Adam, Yeni Zelanda’ya 102-101..
    28. Obezite Okulu 4. dönem programı..
    29. "Evrensel Aşura Matem Merasimi"
    30. Adana’da suya yüzde 20 indirim geliyor
    Erdoğan'ın asıl tepkisi Abdullah Gül'edir
    Erdoğan'ın asıl tepkisi Abdullah Gül'edir
    Esed rejiminden skandal tehdit! 'Reddediyoruz, engellemekte kararlıyız'
    Esed rejiminden skandal tehdit! 'Reddediyoruz, engellemekte kararlıyız'
    CHP'liler AK Parti'nin kurduğu 7 bin kameralık güvenlik sistemini de sahiplendi: Teşekkürler Ekrem Başkan!
    CHP'liler AK Parti'nin kurduğu 7 bin kameralık güvenlik sistemini de sahiplendi: Teşekkürler Ekrem Başkan!
    Metin Külünk'ten Meral Akşener'e dikkat çeken soru: Siz mi organize ediyordunuz?
    Metin Külünk'ten Meral Akşener'e dikkat çeken soru: Siz mi organize ediyordunuz?
    'Susamam' klibine AK Partili Hamza Dağ'dan tokat gibi cevap
    'Susamam' klibine AK Partili Hamza Dağ'dan tokat gibi cevap

    Günün Karikatürü

    8 Eylül 2019
    Toplama kampına giden heyetteki Arnavut gazeteci Çin'in 'Doğu Türkistan' propagandasını yerle bir etti!
    Toplama kampına giden heyetteki Arnavut gazeteci Çin'in 'Doğu Türkistan' propagandasını yerle bir etti!
    Kayyımı duyunca tatili bırakmıştı... İmamoğlu'ndan Soylu'nun sözlerine dair açıklama!
    Kayyımı duyunca tatili bırakmıştı... İmamoğlu'ndan Soylu'nun sözlerine dair açıklama!