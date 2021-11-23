Hasan Fehmi Güneş kimdir? Hasan Fehmi Güneş nereli?
Hasan Fehmi Güneş öldü mü? Eski İçişleri Bakanı Hasan Fehmi Güneş, hayatını kaybetti. Güneş'in ölüm haberini CHP milletvekili Hüseyin Yıldız duyurdu. Peki Hasan Fehmi Güneş kimdir? Hasan Fehmi Güneş nereli?
Hasan Fehmi Güneş, Meclis'te iki dönem milletvekilliği yanı sıra, İçişleri Bakanı olarak görevlerde bulundu. Hasan Fehmi Güneş 23 Kasım 2021'de öldü. Peki, Hasan Fehmi Güneş kimdir?
Hasan Fehmi Güneş kimdir?
Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdi. Nallıhan Cumhuriyet Savcılığı, Sakarya Mühendislik Akademisi Öğretim Görevliliği, Serbest avukatlık, Cumhuriyet Senatosu Sakarya Üyeliği (12 Ekim 1975 - 12 Eylül 1980), XVIII. ve XXII. dönem İstanbul Milletvekiliği ile İçişleri Bakanlığı yaptı. Evli ve iki çocuk babasıdır. 5 Ekim 1979 tarihinde, oyuncu Aynur Aydan ile aralarında geçen gayri meşru ilişki skandalı sonucu hükûmetten istifa etti.