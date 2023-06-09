Hasan Doğan kimdir? Doç.Dr. Hasan Doğan görevi ne?

5 Eylül 1977'de Ankara'da doğdu. İlkokulu Ankara Hürriyet İlkokulu’nda, orta öğrenimini Ankara Tevfik İleri İmam Hatip Lisesi’nde okudu. Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi ve Atılım Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde 2002'de yüksek lisans ve 2008'de doktorasını tamamladı.

Üniversite yıllarından itibaren çalışma hayatına atılan Hasan Doğan, sırasıyla radyoculuk, fuar-kongre organizatörlüğü, yayıncılık ve öğretmenlik yaptı. Çalıştığı bazı yayın kuruluşlarında yayın kurulu üyeliğinde bulundu. Ankara İmam Hatip Lisesi Mezunları Derneği’nde Genel Sekreter olarak görev yaptı.

Dr. Hasan Doğan, siyasi yaşamına Fazilet Partisi Ankara İl Gençlik Komisyonu’nda başladı. Ankara İl Gençlik Komisyonu Başkan Yardımcılığı görevi Fazilet Partisi’nin kapatılmasıyla sona erdi. Ak Parti’nin kuruluşu sonrasında Genel Merkez Gençlik Kolları Kurucu MKYK üyeliğine seçildi. Ak Parti Genel Merkez Gençlik Kolları’nda medyadan sorumlu Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı. Bu süreçte Ak Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın miting ve törenlerinde organizasyon ekibinde görev aldı ve sunuculuğunu üstlendi. Abdullah Gül’ün Başbakanlık görevini Bülent Ecevit’ten almasıyla birlikte Başbakanlık Özel Kalem Müdürlüğü’nde Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri kadrosuyla görev aldı.

Dr. Hasan Doğan, Recep Tayyip Erdoğan’ın Başbakan olması sonrasında Özel Kalem Müdür Yardımcılığına atandı ve bu görevi 2008 yılına kadar devam etti. 2006-2007 yıllarında kısa dönem askerliğini Sarıkamış’ta tamamladı. 2008 yılında bir süre Londra’da dil eğitimi aldı. 20 Mayıs 2008 tarihinde Başbakan Özel Kalem Müdürlüğü görevine atandı. 2008-2014 yılları arasında Başbakan Başmüşaviri ve Özel Kalem Müdürü görevini yürüttü.

2 Eylül 2014 tarihinde Büyükelçi unvanıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Özel Kalem Müdürlüğüne atanmıştır. Rümeysa Doğan ile evli ve iki çocuk babasıdır. İleri düzeyde İngilizce ve Arapça bilmektedir.

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