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Hasan Aslan neden görevden alındı? Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Aslan kimdir?

Yaklaşık 3 yıl önce Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne atanan Hasan Aslan görevden alındı. Peki Diyarbakır Milli Eğitim Müdürü Hasan Aslan’ neden görevinden alındı? Hasan Aslan kimdir, nereli ve kaç yaşında? Hasan Aslan daha önce nerelerde görev yaptı?

06 Mart 2019 Çarşamba 15:02
Hasan Aslan neden görevden alındı? Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Aslan kimdir?

Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Aslan görevden alındı. Yaklaşık 3 yıl önce Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne atanan Hasan Aslan'ın dün akşam saatlerinde görevden alındığı öğrenildi. Aslan’ın görevden alınış gerekçesi öğrenilemezken, yerine Tarım ve Orman Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü'nde çalışan Genel Müdür Yardımcısı Dr. Feysel Taşçıer'in atandığı kaydedildi.

Hasan Aslan kimdir?

Hasan Aslan, 1967 yılında Balıkesir İli Gönen ilçesinin Çakmak köyünde dünyaya geldi. İlkokulu köyünde okudu. Orta ve Lise öğrenimine, Gönen İmam Hatip Lisesinde başlayıp, Bandırma İmam Hatip Lisesinde tamamladı. 1993 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun oldu. 1995-2004 yılları arasında, Adana, Niğde ve Balıkesir’de öğretmenlik ve okul idareciliği görevlerinde bulundu. 2004-2012 yılları arasında Erdek İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, 2012-2013 yılları arasında da Ezine İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü görevinde bulundu. 07 Ocak 2013  - 06 Şubat 2015 tarihleri arasında Kilis İl Milli Eğitim Müdürlüğü görevinde bulundu. 06 Şubat 2015 tarihinde Bakanlık Müşavirliğine görevlendirildi. 02 Ekim 2015 - 16 Mart 2016 tarihleri arasında Batman İl Milli Eğitim Müdürlüğü görevinde bulundu. 30 Mart 2016 tarihinde Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürlüğü görevine başlayan Hasan Aslan, evli ve üç çocuk babasıdır.

 

 

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Haber Tarihi: 06 Mart 2019 Çarşamba 15:02
  1. Kilis
  2. Batman
  3. Niğde
  4. Balıkesir
  5. Adana
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