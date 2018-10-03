Hasan Ali Kaldırım'dan Trnava açıklaması!

Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Hasan Ali Kaldırım, UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nda yarın Slovakya'nın Spartak Trnava ile oynayacağı maç öncesi açıklamalarda bulundu.

Ülker Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Hasan Ali, Spartak Trnava mücadelesinin, Dinamo Zagreb maçından sonra daha da önem kazandığını söyledi.

"Çıkış yakalarız diye ümit ediyorum"

Avrupa Ligi'ne iyi başlayamadıklarını ve iç sahada oynayacakları mücadeleyi mutlaka kazanmaları gerektiğini belirten Hasan Ali, "Bulunduğumuz durumun farkındayız. Bu durumu çözebilmek için hepimizin biraz daha fazla takım halinde sorumluluk alması gerekiyor. Her şeyin farkındayız, bu tip durumlarda çok konuşmak bir şeyi değiştirmiyor. Ümit ediyorum ki yarın takım halinde sahada konuşacağız. Takım halinde reaksiyon vererek, bir çıkış yakalarız diye ümit ediyorum." ifadelerini kullandı.

Futbolcuların aralarında performans olarak bir üst seviyeye çıkmaları gerektiğini konuştuğunu dile getiren Hasan Ali, şunları kaydetti:

"Bu bir takım oyunu. Daha fazla sorumluluk almamız lazım. Yeni bir yapılanma içindeyiz. Başlarda bu sürecin sancılı olacağını biliyoruz ama şu anda bulunduğumuz durum çok farklı. Fenerbahçe genlerinde böyle başlangıçlar veya arka arkaya mağlubiyetler olamaz. Onun için daha iyi takım olmamız, birbirimize kenetlenmemiz gerekiyor. İnşallah yarın da bir başlangıç yaparız. Kişisel performans olarak kendimi her zaman hazır tutmaya çalışıyorum. Kendi üzerime düşeni yapıyorum."