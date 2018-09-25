Hasan Ali Kaldırım'dan çarpıcı sözler: Ben makine değilim

Fenerbahçe - Beşiktaş maçına damga vuran Hasan Ali Kaldırım, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Kendi performansını değerlendiren Hasan Ali, "Üzgünüz, çok önemli bir maçtı ve kazanmamız gerekiyordu. Çok iyi başladık, gol pozisyonlarına girdik ama bu sezon atamıyoruz, bu sorunumuz devam ediyor. Babel, üç kişi arasından dönüp vurdu, gol yaptı. Son zamanlarda çok eleştiri aldım, istatistik çok bir şey değil ama bazen de çok şey anlatır. Çok çalıştım, ben de makina değilim 3 haftada 9 maça çıktım. Çok eleştiri aldım, geçen hafta antrenmanlara çıkmadım, biraz dinlendim sanırım. Demek ki dinlendiğimiz zaman böyle olabiliyor. Beşiktaş karşısında iyi oynadığımızı düşünüyorum ancak orta alanı kaybettik, Beşiktaş da kaybettik. Galibiyete yakın olan taraf bizdik" dedi.