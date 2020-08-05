Hasan Ali Kaldırım ayrılıyor mu? Teklifi beğenmedi

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs sebebiyle lige verilen arada çalışmalarını aralıksız sürdüren ve yaptığı bireysel antrenmanlarla da form tutan tecrübeli futbolcu, yüksek ücret beklentisi ve tutarsız davranışları sebebiyle transferin uzağında kaldı.

Haftalar öncesinde şampiyon Medipol Başakşehir ile de görüştüğü iddia edilen ve ön anlaşmaya varan Hasan Ali’nin turuncu-lacivertli yönetimi oyalama taktikleri kendisinden vazgeçilmesine sebep oldu.

Fenerbahçe’nin teklifini kabul etmedi

Fenerbahçe yönetimi, 30 yaşındaki futbolcuyla ilk yaptığı görüşmede 1+1 yıllık teklifte bulundu. İlk teklifin yıllık 400 bin Euro olduğu öğrenilirken, sarı lacivertli yönetim sonrasında yapılan ikinci görüşmede ise bu rakamı 600 bin Euro’ya çıkardı.

Tecrübeli futbolcu ise ücreti az bularak Medipol Başakşehir ile görüşmelerini hızlandırdı.

Başakşehir transferden vazgeçti

Yeni sezonda ilk önceliği Fenerbahçe forması giymek olan Hasan Ali, sarı lacivertli yönetimin teklifini 2+1 yıllığa ve ücretini de yükseltmek çıkarmak istemesinden dolayı Başakşehir yönetimini bekletince kendisinden vazgeçildi.

Başakşehir ile yaptığı ön anlaşmada yıllık bonuslar hariç 750 bin Euro alacağı öğrenilen tecrübeli futbolcunun tutumundan sonra turuncu lacivertli yönetim sol bek Clichy’nin arkasına yedek olarak başka bir isim düşünmeye geçti.

Başakşehir yönetiminin genç bir isim ile de anlaşmaya yakın olduğu ifade edildi.

Ayrıca Fenerbahçe yönetiminin Hasan Ali’nin bu tutumundan dolayı oyuncuyla mecbur kalmadıkça sözleşme yenilemeyeceği öğrenildi.