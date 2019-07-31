Hasan Ali Kaldırım 2 ay yok! Bayern Münih maçında sakatlanan Hasan Ali Kaldırım, iki ay sahalardan uzak kalacak.

Bayern Münih- Fenerbahçe maçında sakatlanan Hasan Ali Kaldırım’ın, iki ay sahalardan uzak kalacağı öğrenildi. Ayrıntılar gelecek...

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