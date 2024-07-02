Hasadı başladı ama üretici mutlu değil! Tarlada kilosu 5 TL

Kilis’in bereketli topraklarında domates fidelerini ekerek ilk hasadı gerçekleştiren çiftçiler, 9 bin dekar alanda yüksek rekolte elde etmenin mutluluğunu yaşarken, domates fiyatlarının düşük olması nedeniyle ekonomik sıkıntı yaşıyor. Tarlada 4 ile 5 TL arasında alıcı bulan domates, marketlerde 25 TL'ye satılıyor. Tarım işçileri ise sabahın erken saatlerinden öğleye kadar çalışıyor.

"Rekolte Çiftçilerin Yüzünü Güldürdü"

Polateli ilçesinden Türkiye’nin her bölgesine domates gönderildiğini belirten Kilis Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Güven Özdemir, şunları söyledi: “9 bin dekar alanda domates üretimi yapılmakta. 3-4 ay önce fideleri toprakla buluşturan üreticiler, fiyatların geçen senekiyle aynı kalması nedeniyle mağdur oldular. Tarlada en fazla 5 TL'den alıcı bulan domates, marketlerde 25 TL'den satışa sunuluyor. Çiftçi üretiyor, aracılar kazanıyor. Çiftçi umudunu kaybetmedi ve yüksek rekolte nedeniyle ikinci ve üçüncü hasada umut bağladı”

"ŞU AN 40-45 DERECE ALTINDA HASAT YAPIYORUZ"

Çiftçi İbrahim Halil Çağlı, sabahın ilk ışıklarıyla tarlaya gelip hasada başladıklarını belirterek, öğlene kadar çalışabildiklerini söyledi.

Çağlı, “45 derece sıcaklığın altında zorlu mesaimiz başladı. Dönüm başına 15 ton rekolte bekliyoruz. Geçen sene domatesi tarlada 5 TL'den satıyorduk, bu sezon da aynı fiyattan alınıyor, marketlerde ise 25 TL'ye satılıyor” dedi.

"5 TL'DEN SATILMASI HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRATTI"

Çiftçi Ayşe Çağlı ise, "Marketlerde 25 TL'den satılan domatesimizi 5 TL ve altına aracılar bizden alıyor, bu durum bizi çok üzüyor ve emeğimiz boşa gidiyor. Beklentimiz 10 ile 15 TL arasındayken 5 TL'den satılması bizi hayal kırıklığına uğratıyor” şeklinde konuştu.

ÖNE ÇIKAN VİDEO