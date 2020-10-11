Harutyunyan kaçan Ermeni askerlere yalvardı
Azerbaycan'ın düzenlediği operasyonlarda ağır kayıp veren Ermeni güçlerinin perişan hali çekilen bir video ile gözler önüne serildi. Sözde Dağlık Karabağ lideri Arayik Harutyunyan'ın kaçan askerlere çekilen videoda yalvardığı görülüyor.
Ermenistan ordusu, yürürlüğe giren geçici ateşkese rağmen sivil yerleşim yerlerini hedef alırken. Azerbaycan ordusu da Ermeni provokasyonlarına sert cevap veriyor.
Gazeteci Ceyhun Aşirov'un sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, sözde Dağlık Karabağ lideri Arayik Harutyunyan'ın Hadrut bölgesinden kaçan, savaşmak istemeyen Ermenistan askerlerine yalvararak, 'Biraz dinlenin, sonra savaşırsınız' dediği ortaya çıktı.