Harun Tekin'e sürpriz talip!
Süper Lig’de geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında büyük bir çıkış yakalayan ve pandemi döneminde lige damga vuran Kasımpaşa’da transfer çalışmaları başladı.
Kaleye takviye yapmak için düğmeye basan Kasımpaşa’da gündeme gelen ilk isim Fenerbahçe’nin tecrübeli file bekçisi Harun Tekin oldu.
Kasımpaşa’nın Harun’u istediği ve önümüzdeki günlerde sarı lacivertli yetkililerle görüşme yapacağı öğrenildi.
Fenerbahçe ile Haziran 2021’e kadar sözleşmesi olan 31 yaşındaki kaleci bu sezon sadece 2 maçta forma giydi.
Kasımpaşa geçen sezon kalede Fatih Öztürk ve Ramazan Köse’yi kullandı. Fatih 20, Ramazan ise 14 lig karşılaşmasında kaleyi korudu.
İki oyuncunun Kasımpaşa ile olan sözleşmeleri 2021 yılında sona eriyor.