Harran Üniversitesince vişne çekirdeği atıklarından bitkisel protein tozu ve protein barı üretilecek

ŞANLIURFA (AA) - Harran Üniversitesinde (HRÜ), "Protein Bar Üretim Formülasyonunda Kullanımı ve Ticarileştirilmesi" projesi kapsamında vişne çekirdeği atıklarından bitkisel protein tozu ve protein barı üretilecek.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, yürütücülüğünü Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Karaaslan'ın yapacağı proje, Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) Ar-Ge Destek Programı kapsamında desteklenecek.

Alternatif bitkisel protein ekstratlarının yerli imkanlarla üretilmesi ve ticarileştirilmesi amacıyla gerçekleştirilecek proje kapsamında, vişne çekirdeklerinden yüksek saflıkta bitkisel protein elde edilerek katma değeri yüksek protein tozu ve besleyici protein barı yapılacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen HRÜ Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Karaaslan, bitkisel proteinlerin bilim insanlarının üzerinde yoğunlukla çalıştığı ve beslenme açısından önemli biyomateryaller olduğunu belirtti.

Bitkisel proteinlerin uygun koşullar altında saflaştırılıp gıda üretiminde daha etkin kullanımının yollarının arandığını ifade eden Karaaslan, şunları kaydetti:

"Artan çevre ve sağlık bilincine paralel olarak atık materyallerin katma değerli ürünlere dönüştürülmesi tüketici ve çevre açısından önemli olup ekonomik kazancı da beraberinde getirmektedir. Ülkeler endüstriyel verimliliklerini arttırmak için 'sıfır atık' bilincini toplumlarına yerleştirmeye çalışmaktadır. Türkiye birçok meyvenin dünyada lider üreticisi olma konumundadır. Gıda işleme endüstrisinde meyve-sebze işleme atıkları ön plana çıkmaktadır. İşleme atıklarından olan vişne çekirdekleri protein içeriği yüksek olan materyallerdir ve proje kapsamında alternatif protein kaynağı olarak değerlendirileceklerdir.

Projenin çıktılarının yurt dışından ithal edilen bitkisel protein miktarını azaltmaya yönelik olacağını vurgulayan Karaaslan, "Proje, ülkemiz ekonomisi açısından atıkların değerlendirilmesiyle kaynaklarımızın korunması, verimlilik artışı ve istihdam gibi konuların yanı sıra çevre ve insan sağlığına fayda getirmesi ve ekonomik kalkınmanın sağlanmasına da olumlu katkılar sağlayacak." ifadelerini kullandı.



