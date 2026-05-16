Harita bile paylaştılar! ‘Erdoğan Ege'nin yarını istiyor' korkusu

TAHSİN HAN

Yunan basınındaki Türk fobisi bitimiyor. Hemen her gün bir gazete veya internet sitesi Türkiye’nin Yunan topraklarına saldırı, işgal ve ya bombalama konusunda bir haber yaparak okurlarına korku aşılamaya devam ediyor... Bu konudaki son haber europost sitesi yaptı. “Türkiye: Erdoğan, Ege Denizi’nin yarısını kendisi istiyor!” manşetini veren Yunan sitesi, haberine Amerikan kanalı Bloomberg’i kaynak gösterdi. Haberde, Mavi Vatan iddialarının ardından Sultan (Erdoğan), 200 deniz mili genişliğinde bir münhasır ekonomik bölge öngören bir yasa tasarısı hazırlıyor. Ege Denizi’nin ortaklaşa sömürülmesi ‘canlı bir hal almaya’ mı başladı?” diye sordu.

Türk kaynakları, Ankara’nın hazırladığı yeni yasa tasarısını, Yunanistan ve Güney Kıbrıs’ın Ege ve Doğu Akdeniz’deki iddialarına bir yanıt olarak görüyor ve bu durumun bölgedeki zaten gergin olan jeopolitik ortamı daha da güçlendireceğini belirtiyor.

İktidardaki AK Parti, Recep Tayyip Erdoğan’a “Mavi Vatan” stratejik doktrini çerçevesinde Türk kıyılarından 200 deniz mili uzaklığa kadar münhasır ekonomik bölge (MEB) ilan etme yetkisi verecek bir yasa tasarısını destekliyor. Planlar hakkında bilgi sahibi Türk kaynaklar, yasa tasarısının son halinin üzerinde çalışıldığını ve cumhurbaşkanına balıkçılık, madencilik, sondaj ve deniz koruma alanlarının oluşturulması konularında daha fazla yetki vermesinin beklendiğini söyledi. Aynı kaynaklar, planın hükümlerinin Ege ve Doğu Akdeniz’deki “tartışmalı sular” olarak sınıflandırılan alanları bile kapsadığını belirtti.

DOĞAL GAZ YATAKLARI HEDEF

Ankara’nın bu girişimi, Türkiye’nin bölgedeki enerji açısından kritik öneme sahip deniz bölgelerindeki iddialarını güçlendirmeyi amaçlayan yeni bir yasal ve siyasi çerçeve oluşturma çabası olarak yorumlanıyor. Aynı kaynakların belirttiği gibi, amaç Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki gelişmelerden ve özellikle doğal gaz yataklarının işletilmesinden dışlanmayacağı mesajını vermektir.

‘TÜRKİYE OLMADAN İŞ YAPILAMAZ’

Erdoğan’ın defalarca verdiği mesaj şu: “Ege ve Doğu Akdeniz’de Türkiye olmadan iş yapılamaz.”

Ancak Atina ve birçok uluslararası analiste göre, “Mavi Vatan” sadece yasal bir yaklaşım değil, Ege ve Doğu Akdeniz’deki mevcut rejime doğrudan meydan okuyan açıkça revizyonist bir doktrindir. Türkiye ise, “Mavi Vatan Yasası”nın, kendi yetki alanı içinde saydığı deniz alanlarına uygulayacağı yasal standartları belirleyeceğini iddia ediyor.