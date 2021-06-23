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Dünya Harekete geçtiler: Rus paralı askerler derhal ülkeyi terk etsin
Dünya

Harekete geçtiler: Rus paralı askerler derhal ülkeyi terk etsin

Orta Afrika Cumhuriyeti'nde (OAC) muhalif partilerin oluşturduğu 2020 Demokratik Muhalefet Koalisyonu (COD-2020) Rus paralı askerlerin koşulsuz olarak ülkeyi derhal terk etmesini istedi.

Yeniakit Publisher
2021-06-23 14:27:00 -
Harekete geçtiler: Rus paralı askerler derhal ülkeyi terk etsin

 

COD-2020 muhalefet koalisyonunun bildirisinde, Rus paralı asker gücü Wagner Grubu'nun koşulsuz olarak OAC'yi terk etmeleri istendi. Bildiride, Rus paralı asker gücünün ülkenin barışına, istikrarına ve egemenliğine gölge düşürdüğü belirtildi.

OAC ve Rus yetkilileri, ülkedeki şiddet olaylarına karşı birlikte mücadele etmek amacıyla Ağustos 2018'de askeri anlaşma imzalamıştı. Anlaşmayla, Rus güçleri, OAC askerlerine güvenlik konusunda eğitim verme yetkisine sahip olmuştu.

Birleşmiş Milletler (BM) insan hakları uzmanları, 31 Mart'ta yayımladıkları raporda, OAC'de 27 Aralık 2020'deki cumhurbaşkanı seçiminden bu yana devam eden şiddetli saldırılar ve insan hakları ihlallerinin ardında hükümetle hareket eden Rus Wagner grubu olduğunu bildirmişti.

Raporda, ihlaller arasında toplu infazlar, keyfi gözaltılar, sorgulamalar sırasında işkence, sivil nüfusun zorla yerinden edilmesi, sivil tesislerin gelişigüzel hedef alınması, sağlık hakkı ihlalleri ve insani yardım aktörlerine yönelik artan saldırıların da yer aldığı aktarılmıştı.

Wagner paralı askerleri, yerel orduları eğitmek, önemli isimleri korumak, isyancı veya terörist gruplarla mücadele etmek ve sıcak noktalarda altın, elmas ve uranyum madenlerini korumak amacıyla Orta Afrika Cumhuriyeti, Sudan, Libya ve Mozambik gibi ülkelerde faaliyet gösteriyor.

 

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