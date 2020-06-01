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Aktüel

Hareket halindeki tır’ın lastikleri yandı

Çorum’un Sungurlu ilçesinde, hareket halindeyken aşırı derecede ısınan balatalar nedeniyle alev alan tırın lastikleri, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yeniakit Publisher
2020-06-01 09:33:58 -
Hareket halindeki tır’ın lastikleri yandı

Çorum’un Sungurlu ilçesinde, hareket halindeyken aşırı derecede ısınan balatalar nedeniyle alev alan tırın lastikleri, itfaiye ekiplerince söndürüldü.


Edinilen bilgilere göre olay Sungurlu-Kırıkkale karayolunun 17. Kilometresinde meydana geldi. Ankara’dan Çorum istikametine seyir halinde olan Emrah Aslan yönetimindeki 06 EZ 6291 plakalı cfam yüklü TIR’ın arka lastikleri, balataların aşırı ısınması nedeniyle seyir halindeyken alev aldı. Aynadan alevleri gören sürücü, TIR’ı yol kenarına çekip yangın söndürme tüpleriyle müdahale etti. Diğer sürücüler durumu Sungurlu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, TIR’ı tamamen yanmak kurtardı.


Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, TIR’da maddi hasar meydana geldi. Jandarma yangınla ilgili soruşturma başlattı.

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