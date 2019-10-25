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Harekat sonrası hediye etmişti! Hakan kaftanının sırrı belli oldu

Barış Pınarı Harekatı sonrası MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hediye ettiği hakan kaftanının anlamı belli oldu.

25 Ekim 2019 Cuma 11:53
Harekat sonrası hediye etmişti! Hakan kaftanının sırrı belli oldu

Rusya ve ABD ile başarılı diplomasi yürüten Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ayağının tozuyla MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi evinde ziyaret etti.

Bahçeli, ziyarete Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Hakan kaftanı" hediye etti. Bahçeli'nin sürpriz hediyesi herkesi şaşırttı.

Barış Pınarı Harekatı hediyesi

Kaftan hediyesi sosyal medyada ve kamuoyunda Batı dünyasını karşısına alma pahasına Barış Pınarı Harekatı'nı başlatan Erdoğan'a, Bahçeli'nin bir tebriği olarak yorumlandı.

Peki kaftanın anlamı neydi? Merak edilen kaftanla ilgili bilinmeyenler Türkiye gazetesinde yer aldı. Edinilen bilgiye göre Bahçeli, hakan kaftanını ilk kez hediye etti. Haberde şu ifadelere yer verildi:

Hakan kaftanı, Türk geleneklerinde ‘Hükümdarlar hükümdarı’ anlamına geliyor

"Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a kaftanı, eski Türk devletlerinde olduğu gibi devlet ve millet başı olarak görevini layıkıyla yerine getirdiği ve başarılı bir şekilde hizmet için verdi. Özel olarak yapılan kaftanının üzerinde Selçuklu motifleri bulunuyor. Hakan kaftanı, Türk geleneklerinde ‘Hükümdarlar hükümdarı’ anlamına geliyor. 19. yüzyılın ortalarına kadar kullanılan kaftanların üzerine cübbe, kürk ya da kapaniçe giyilirdi. Kaftanlar, giyen kişilerin toplumsal konumunu gösterir ve bunu renk, derece ve şeritleriyle belli ederlerdi." 

Bahçeli rahatsızlanmıştı

Bahçeli, 23 Eylül'de rahatsızlanarak gittiği Başkent Üniversitesi Ankara Hastanesi'nden aynı gün taburcu edilmiş daha sonra da evinde dinlenmişti.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, 21 günlük aranın ardından 14 Ekim'de mesaisine başlamak üzere parti genel merkezine gelmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli'yi 31 Temmuz'da da evinde ziyaret etmişti.

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Haber Tarihi: 25 Ekim 2019 Cuma 11:53
  1. Ankara
  2. hakan kaftanı
  3. Recep Tayyip Erdoğan
  4. Devlet Bahçeli

YORUM YAZ

  • Rabia Zafer Rabia Zafer 15 sa önce
    Çok Yakışır BAŞKANIMIZA, HiçŞüphesiz ki.
  • hercaihercai15 sa önce
    Cumhurbaskanimizin bu Hakan kaftaninigiyip bir fotograf cektirmesi lazim.
  • AlperAlper16 sa önce
    Milli ve yerli olanların safida ayrı hediyeside ayrıdır milli olmak vattani ve insanlari sevekdir

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