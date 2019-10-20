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Harekat rahatıszlığı büyüyor... Fransa'dan küstah Türkiye hamlesi

Fransa Ulusal Meclisi'nde yer alan 8 siyasi gruptan 59 vekil, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a Ankara'ya yönelik yaptırımların başlatılması ve Türkiye'nin NATO üyeliğinin askıya alınması için harekete geçme çağrısında bulundu.

20 Ekim 2019 Pazar 00:43
Harekat rahatıszlığı büyüyor... Fransa'dan küstah Türkiye hamlesi

Fransız vekiller, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'dan Türkiye'ye yönelik yaptırım uygulanması için her türlü çabayı göstermesini istedi. Türkiye'nin NATO üyeliğinin askıya alınması için yapılan çağrıda, "Fransa ve Avrupa'yı acil harekete geçmeye ve gerekli tüm önlemleri almaya davet ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyindeki terör örgütü YPG'nin kontrol ettiği bölgeye düzenlediği operasyonun rahatsızlığı sürüyor. Türkiye'nin ABD ile vardığı mutabakat sonrası harekatın 120 saat durması sonrası Fransız vekillerden küstah bir çağrı geldi. Fransa Ulusal Meclisi'nde yer alan 8 siyasi gruptan 59 vekil, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'ayönelik yaptırımların başlatılması ve Türkiye'nin NATO üyeliğinin askıya alınması için harekete geçme çağrısı yaptı.

Macron "DEAŞ canlanırsa sorumlusu Türkiye olur" demişti

Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen Avrupa Birliği Hükümet ve Devlet Başkanları liderler zirve toplantısında konuşan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Türkiye'nin Suriye'ye düzenlediği harekatla ilgili küstah ifadeler kullanmıştı. Barış Pınarı Harekatı'nı eleştiren Macron, "DEAŞ tekrar canlanırsa bunun sorumlusu Türkiye'dir" demişti.

Erdoğan Macron'a tepki göstermişti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı'nı eleştiren Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a tepki göstermişti. Türkiye'nin tarihinin hiçbir döneminde sivil katliam yapmadığını söyleyen Erdoğan, Macron'a "Ruanda'da yüz binlerce insanı katleden siz değil misiniz? Cezayir'de yüz binleri katleden siz değil misiniz? Sen bana nasıl bunları söylersin. Aynaya bak aynaya" diyerek yanıt vermişti.

 

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Haber Tarihi: 20 Ekim 2019 Pazar 00:43
  1. Türkiye
  2. NATO
  3. Fransa
  4. YPG
  5. ABD
  6. Emmanuel Macron

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