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Spor

Harcama limitleri ne kadar? | Fenerbahçe harcama limiti ne kadar?

Süper Lig harcama limitleri ne kadar 2020 | Türkiye Futbol Federasyonu 2020-2021 sezonu öncesinde kulüplerin harcama limitlerini açıkladı. Özellikle Fenerbahçe cephesi açıklanan rakamlara tepki gösterdi. Peki, Fenerbahçe’nin harcama limiti ne kadar?

Yeniakit Publisher
2020-08-05 12:26:00 -
Harcama limitleri ne kadar? | Fenerbahçe harcama limiti ne kadar?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kulüp Lisans Kurulu, 2020-2021 Sezonu Süper Lig Takım Harcama Limitleri'ni belirledi. İşte, detaylar.

Harcama limitleri ne kadar? | Fenerbahçe harcama limiti ne kadar?

TFF'den yapılan açıklamaya göre, Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı'nın 89. Maddesi kapsamında belirlenen Süper Lig Takım Harcama Limitleri şöyle:

  

Ayrıca açıklamada, kulüpler için belirlenen takım harcama limitlerinin, talimatnamede yer alan gerekçe ve usuller çerçevesinde artırılabileceği aktarıldı. 

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