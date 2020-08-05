Harcama limitleri ne kadar? | Fenerbahçe harcama limiti ne kadar?
Süper Lig harcama limitleri ne kadar 2020 | Türkiye Futbol Federasyonu 2020-2021 sezonu öncesinde kulüplerin harcama limitlerini açıkladı. Özellikle Fenerbahçe cephesi açıklanan rakamlara tepki gösterdi. Peki, Fenerbahçe’nin harcama limiti ne kadar?
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kulüp Lisans Kurulu, 2020-2021 Sezonu Süper Lig Takım Harcama Limitleri'ni belirledi. İşte, detaylar.
Harcama limitleri ne kadar? | Fenerbahçe harcama limiti ne kadar?
TFF'den yapılan açıklamaya göre, Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı'nın 89. Maddesi kapsamında belirlenen Süper Lig Takım Harcama Limitleri şöyle:
Ayrıca açıklamada, kulüpler için belirlenen takım harcama limitlerinin, talimatnamede yer alan gerekçe ve usuller çerçevesinde artırılabileceği aktarıldı.