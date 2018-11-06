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Harç ve cezalara enflasyon zammı!

Yeni yılla birlikte vergi, ceza ve harçlarda yüzde 23.73 oranında artış bekleniyor.

06 Kasım 2018 Salı 09:32
Harç ve cezalara enflasyon zammı!

Her yıl kasımda vergi, ceza ve harçların bir sonraki yıl ne kadar zamlanacağı netleşiyor. Kasımda ekim ayı itibariyle 12 aylık üretici enflasyonu (Yİ-ÜFE) artışı Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanıyor.

 TÜİK yüzde 23.73 olarak açıkladı

Yeniden değerleme oranı olarak kabul edilen bu oran da sonra Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından ilan ediliyor. Dün de TÜİK bu oranı yüzde 23.73 olarak açıkladı. Yani değişiklik yapılmazsa vergi, ceza ve harçlar yüzde 23.73 artacak. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, yeniden değerleme oranına ilişkin, “Oran için 2019 enflasyonla mücadele kapsamında da bütçe dengesi kapsamında da en optimum, en doğru çözümle ilerleyeceğiz, yakında açıklayacağız. Detaylı çalışmalar devam ediyor” dedi.

Motorlu Taşıtlar Vergisi yaş ve motor silindir hacmi dışında değerine göre de farklı vergilendiriliyor. 1 Ocak 2018’den itibaren tescil olmuş araçlarda değerine göre vergilendirme olacak. Değeri 40 bin liranın altında 1-3 yaş aralığında ve 1.300 motorun altında bir otomobilin vergisi 743 liraydı, 919 liraya çıkacak. Değeri 40 bin ile 70 bin aralığındaysa 817 liradan bin 10 liraya, 70 bin liranın üstündeyse de 892 liradan bin 104 liraya yükselecek.

Bakanlığın indirim yetkisi bulunuyor

Hazine ve Maliye Bakanlığının bu konuda yarıya kadar indirme yetkisi bulunuyor. 
 

Haber Tarihi: 06 Kasım 2018 Salı 09:32
  1. vergilere zam
  2. harçlara zam

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