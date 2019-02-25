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Harbiler 36 Taraftar Grubu, Kars 36 Spor’a destek kampanyası başlattı

Kars Büyükler Amatör Liginde maddi imkansızlıklara rağmen Bölgesel Amatör Lig (BAL) Ligine çıkma mücadelesi verek Kars 36 Spor için Harbiler 36 Grubu destek kampanyası başlattı.

25 Şubat 2019 Pazartesi 15:19
Harbiler 36 Taraftar Grubu, Kars 36 Spor’a destek kampanyası başlattı

Kars Büyükler Amatör Liginde maddi imkansızlıklara rağmen Bölgesel Amatör Lig (BAL) Ligine çıkma mücadelesi verek Kars 36 Spor için Harbiler 36 Grubu destek kampanyası başlattı.


Bir taraftan şampiyonluk mücadelesi veren, bir taraftan da içerisinde bulunduğu maddi imkansızlıklarla mücadele eden Kars 36 Spor’u biraz olsun rahatlatmak için yardım kampanyası başlatıldı.


Uzun yıllar kimsenin sahip çıkmadığı ve sahipsizlikten dolayı geçen yıl 3. Lige çıkmayı Hopa’da kaybeden Kars 36 Spor’a, Kars’ta yaşayan herkesin sahip çıkması gerektiğini ifade eden Harbiler taraftar grubu, başlattığı kampanyaya herkesi destek vermeye davet etti.


Yeşil Beyazlı taraftarlar, “Bilindiği üzere takımımız şuan için biraz sıkıntı yaşamakta, hocalarımızın ve takımdaki Kars 36 Spor futbolcularının çabalarını gördükten sonra biz büyük Karsspor taraftarına da görev düştüğünün farkına vardık. Eminiz ki bu çağrımıza Türkiye’nin dört bir yanında yaşayan Karslılar duyarsız kalmayacak. Çünkü geçmişte de zor zamanlarımızda adeta Hızır gibi yetişen büyüklerimizin bu konuda da duyarlı olacağının farkındayız.Az yada çok demeden damlaya damlaya göl olur misali. haydi şimdi ayağa kalkma zamanıdır” diye destek istediler.


Öte yandan Kars 36 Spor’un içerisinde bulunduğu sorunlarının çözümü noktasında Belediye Başkan adaylarına da büyük görev düştüğünü hatırlatan Kars 36 Spor taraftarları, “Seçim öncesinde Kars Belediye Başkanlığı’na talip olan herkesin önce Kars 36 Spor’a destek olması gerekiyor. Seçim harcamalarından küçükte olsa bir payı Kars 36 Spor’a ayırmalıdırlar. Çünkü bu şehri temsil eden bir takımı el birliği ile taşımanın tam zamanıdır” diye konuştular.


Kars Büyükler Amatör Ligde lider olan yeşil beyazlı ekip, son günlerde maddi imkansızlıklarla mücadele ediyor. Teknik heyet ve sporcuların destekleriyle ayakta durmaya çalışan Kars 36 Spor yetkililerden de destek eli uzatmasını bekliyor.

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Haber Tarihi: 25 Şubat 2019 Pazartesi 15:19
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