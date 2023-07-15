Haram helalin önüne geçmiş, yazık! Ayda 1 milyon lira fuhuş kazancı elde eden yapıya darbe!
Çanakkale'de yabancı uyruklu 21 kadına fuhuş yaptıran çeteye yönelik operasyonda dört şüpheli gözaltına alındı.
Çanakkale'de yabancı uyruklu 21 kadına fuhuş yaptıran çeteye yönelik operasyonda dört şüpheli gözaltına alındı.
Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Ahlak Büro ekipleri, 6 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından Türkmenistan ve Kırgızistan uyruklu 21 kadına fuhuş yaptıran çeteyi tespit etti.
Ekipler, 13 Temmuz’da belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Operasyonda Özbekistan uyruklu G.B., D.M. ile O.B., E.D.U. yakalandı. Şüphelilerin aylık kazancının 1 milyon TL olduğu belirlendi. Gözaltına alınan şüpheliler, işlemler sonrası adliye sevk edildi.
Özbekistan uyruklu G.B.’nin ‘Güzel’ takma adını kullandığı belirtildi. (DHA)
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