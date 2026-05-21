Kültür - Sanat Haraç ve fuhuş çetesi çökertildi 28 kişi gözaltında
Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:

Hatay'da esnafı sözde ‘koruma' adı altında haraca bağlayarak haftada 7 bin TL ile 15 bin TL arasında para alan ve kadınlara zorla fuhuş yaptıran suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 39 kişiden 28'i tutuklandı.

Hatay İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kentte asayişi ve huzuru sağlamaya yönelik çalışmalar aralıksız sürüyor. Yapılan çalışmalarda esnaf ve mekan işletmecilerini haraca bağladıkları, sözde koruma adı altında para tahsil ettikleri, masaj salonlarında fuhuş yaptırdıkları, fuhuş yapan kadınlardan zorla para aldıkları, vermek istemeyenleri tehdit ettikleri tespit edilen örgüte yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalarda örgüt üyelerinin kasten yaralama, birden fazla kişiyle geceleyin yağma, fuhuş, 6136 SKM, tehdit, tefecilik ve görevi kötüye kullanma suçları olmak üzere 23 farklı olaya karıştıkları tespit edildi.

Polis ekiplerince 14 Mayıs günü sabah saat 06.00'da 44 şüphelinin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda örgüt liderleri de dahil 36 şahıs yakalanarak gözaltına alınırken, 3 şahsın cezaevinde olduğu tespit edildi, 5 şahsın ise ifadelerine başvuruldu. Adreslerde yapılan aramalarda 7 ruhsatsız tabanca, 18 pompalı tüfek, 18 av tüfeği namlusu, 17 adet şarjör, 766 adet fişek, 462 adet kartuş, 250 gram skunk, 3 gram metamfetamin, 2 hassas terazi, dürbün, 51 senet, 21 boş imzalı senet, muşta, bıçak, 3 bin 200 dolar, bin 100 riyal, 4 bin 120 euro ve 31 bin 300 TL ele geçirildi.

Gözaltına alınan 36 şahıstan 6‘sı ifade işlemleri sonrası serbest bırakılırken, adli mercilere sevk edilen 5 şahıs adli kontrolle serbest bırakıldı. 25 şahıs ve cezaevinde başka suçlardan tutuklu 3 şahıs olmak üzere toplam 28 şahıs ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

