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Hapşırmayı engellemeyin

Hapşırmanızı engellemeyin. Ağzınızdan çıkan zerreciklerin başlarına ulaşmasını önleyin, ama asla ağzınızı kapatıp da hapşırmanızın önüne geçmeye çalışmayın.

06 Ekim 2018 Cumartesi 13:17
Hapşırmayı engellemeyin

Bu sizde; beyinden göze ve kalbe kadar, pek çok hayatî rahatsızlığa sebep olacaktır. Hapşırmak ise sağlığınıza hizmet eden doğal bir reflekstir. Hapşırma, üst ve alt solunum yollarının en önemli savunma mekanizmalarından biridir. Hapşırırken ağzımızdan çıkan püskürmenin hızı yaklaşık 140 km/saattir.

Bakın hapşırdığımız zaman...

● Beyin damarları genişler.

● Gözyaşı ve sinüs kanalları açılır.

● Kalp damarları genişler.

● Akciğerlerde normal solunumla atamadığımız rezidüel (ölü/kirli) hava dışarı atılır.

● Kalbin diyastol (gevşeme) sonu dinlenme süresi artar. Bir anlamda kalp milisaniyeler düzeyinde durur ve tekrar çalışmaya başlar.

Belki de hapşırana "çok yaşa" denmesinin sebebi budur ve o da mukabele olarak “yarhemukallah” diye dua eder. Geçmişte insanlar, enfiye çekerek özellikle hapşırmaya çalışırlardı. Karabiber ve enfiye tozlarının buruna çekilmesi hapşırma refleksini uyarır.

Uzm. Dr. Suat Arusan’ın çok ilginç bir tesbiti var. Diyor ki:

“Kanaatimiz odur ki; Türk toplumunda geçmişte alzheimer hastalığı, erken bunama, senil demans, parkinson hastalığı gibi nörolojik hastalıkların bugüne göre çok daha az görülmesinin nedeni enfiyenin yaygın biçimde kullanılıyor olmasıdır ve biz düzenli enfiye kullanımının artan kalp-damar hastalıkları açısından da koruyucu bir etkisi olduğunu düşünüyoruz.”

Hapşırırken karın bölgesi ve beyin ağırlıklı olmak üzere vücutta büyük bir basınç ortaya çıkar. Bu basınçla kalp damarlarına yoğun kan gider. Hapşırığın tutulması durumunda çok ciddi sorunlar ortaya çıkabilir. Kişi eğer burnunu tıkamış ve hapşırmışsa kafa içinde, dolayısıyla damar içinde basınç artar ve kanama olur. Kalp uzmanları, sağlıklı kalp için hapşırmanın faydasına işaret ederek, “Tansiyon hastalığı ve bayılma tehlikesi olmayan kişiler, hapşırıkla sağlıklı bir kalbe sahip olabilirler” diyor.

 

Haber Tarihi: 06 Ekim 2018 Cumartesi 13:17
  1. hapşırma
  2. hapşırmayı engellemenin zararları

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