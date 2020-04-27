Hapisteki Ronaldinho ilk kez konuştu

Paraguay'da ev hapsi cezasını çekmeye devam eden Ronaldinho, duygusal açıklamalar yaptı. Hapse girişi sürecini anlatan, Brezilyalı efsane, olayların kendisini çok etkilediğini söyledi.

''Çok şaşırdık''

ABC TV'ye röportaj veren Ronaldinho, "Paraguay'a girişte belgelerimizin illegal olduğunu öğrenince çok şaşırdık. O andan itibaren bizim niyetimiz mahkeme ve devlet kurumlarıyla işbirliği yaparak bunu açıklığa kavuşturmaktı." ifadelerini kullandı.

''Her zaman dua ediyorum''

Hapis cezasını öğrendiğinde çok üzüldüğünü söyleyen 40 yaşındaki unutulmaz isim, "Olayların buralara geleceğini hiç tahmin edemezdim. Her zaman dua ediyorum bu işlerin bitmesi için. Biliyorum ki tanrı da böyle istiyor." dedi.

''İlk yapacağım şey anneme sarılmak olacak''

Hayatı boyunca insanları mutlu etmek için uğraştığını söyleyen Ronaldinho, "Hep profesyonel yaşamın en üst seviyesinde kalmaya çalıştım ve etrafımdaki insanları mutlu etmek için uğraştım. Buradan çıkınca ilk yapacağım şey anneme sarılmak olacak. Annem Brezilya'daki koronavirüs krizi sebebiyle çok zor zamanlar geçiriyor." şeklinde konuştu.

Cezası ev hapsine çevrilmişti

Ronaldinho ve kardeşi Assis'in, 32 gün cezaevinde kaldıktan sonra 1,6 milyon dolar kefalet bedeli karşılığında cezası ev hapsine çevrilmişti.