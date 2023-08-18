  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Yuh artık! HDP'li vekil, Yasin Börü'yü şehit eden o kişi hakkında af istedi!

Maliyet aynı maliyet! İşte Ak Parti ile CHP’nin ekmek tarifesi!

Akaryakıt fiyatları! Zam sonrası o adım: Motorine dev indirim, pompa fiyatlarına yansıdı! 3 ilde 18 Ağustos 2023 güncel fiyatı

Heyecanlandıran adım! TPAO 3 ilde o gazı arayacak... İnanılmaz potansiyel var

Batı batıyor! "Rüya ülkesi" Kanada'nın görünmeyen yüzü

Manisa’da vahşet! On binlerce erkek civcivi katlettiler!

İbn-i Sina bin yıl önce önerdi! Faydalarına çok şaşıracaksınız: Ömrü uzatan 3 besin...

Tarım Kredi Marketler'de dev indirim! Tuvalet kağıdı, zeytin, peynir, çay alacaklar hemen koşsun

İşte gerekçesi! Rapçi parçaları merkeze alındı

Değişimcileri ter bastı! CHP Kurultayı o tarihte yapılacak
Gündem Hapisteki Merdan Yanardağ'a bir darbe de Sezen Aksu'dan!
Gündem

Hapisteki Merdan Yanardağ'a bir darbe de Sezen Aksu'dan!

Yeniakit Publisher
2023-08-18 21:51:00 -
Hapisteki Merdan Yanardağ'a bir darbe de Sezen Aksu'dan!

Ünlü şarkıcı Sezen Aksu, teröristbaşı Abdullah Öcalan'ı övücü ifadeleri nedeniyle cezaevinde bulunan TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ’ı icraya verdi.

2010 yılında yapılan anayasa değişikliği referandumuna destek veren ünlü şarkıcı Sezen Aksu, kendisi hakkında 'yetmez ama evetçi' diyen TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ’a 8 Kasım 2021 tarihinde 100 bin TL tazminat talebiyle dava açtı.

2022’nin Aralık ayında mahkeme Yanardağ’ın 30 bin TL tazminat ödemesine hükmetti.

Cezaevindeyken icraya verdi

30 bin TL talep eden Aksu, PKK/KCK silahlı terör örgütü elebaşıyla ilgili açıklamaları nedeniyle "suçu ve suçluyu övme" ile "terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından cezaevinde bulunnan Yanardağ’ı icraya verdi.

Muharrem İnce'nin Merdan Yanardağ sözleri yeniden gündemde! Harbiden PKK'lı bu
Muharrem İnce'nin Merdan Yanardağ sözleri yeniden gündemde! Harbiden PKK'lı bu

Gündem

Muharrem İnce'nin Merdan Yanardağ sözleri yeniden gündemde! Harbiden PKK'lı bu
ÖNE ÇIKAN VİDEO

CHP, Öcalan sevici Merdan Yanardağ için harekete geçti!
CHP, Öcalan sevici Merdan Yanardağ için harekete geçti!

Siyaset

CHP, Öcalan sevici Merdan Yanardağ için harekete geçti!

Kılıçdaroğlu'ndan bebek katili Öcalan'ı öven Merdan Yanardağ'a ziyaret kararı! Özel heyet oluşturdular
Kılıçdaroğlu'ndan bebek katili Öcalan'ı öven Merdan Yanardağ'a ziyaret kararı! Özel heyet oluşturdular

Gündem

Kılıçdaroğlu'ndan bebek katili Öcalan'ı öven Merdan Yanardağ'a ziyaret kararı! Özel heyet oluşturdular

Merdan Yanardağ ön açtı HDP harekete geçti!
Merdan Yanardağ ön açtı HDP harekete geçti!

Siyaset

Merdan Yanardağ ön açtı HDP harekete geçti!

Emre Kongar, Merdan Yanardağ’a böyle sahip çıktı! Şıracının şahidi bozacı seni
Emre Kongar, Merdan Yanardağ’a böyle sahip çıktı! Şıracının şahidi bozacı seni

Medya

Emre Kongar, Merdan Yanardağ’a böyle sahip çıktı! Şıracının şahidi bozacı seni

Merdan Yanardağ’a skandal destek! Rezalet ki ne rezalet
Merdan Yanardağ’a skandal destek! Rezalet ki ne rezalet

Medya

Merdan Yanardağ’a skandal destek! Rezalet ki ne rezalet

Merdan Yanardağ'ın duruşmasında karar!
Merdan Yanardağ'ın duruşmasında karar!

Gündem

Merdan Yanardağ'ın duruşmasında karar!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Polonya, Bayraktar TB2 SİHA’larında Osprey 30 AESA radar kullanıyor! Bomba adım ile sahada yarış kızıştı
Teknoloji

Polonya, Bayraktar TB2 SİHA’larında Osprey 30 AESA radar kullanıyor! Bomba adım ile sahada yarış kızıştı

Türkiye'nin yerli ve milli TB2 SİHA'larını dünya konuşuyor BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, TB2 SİHA'lara ilişkin adımları me..
Türkiye için uyarı resmen açıklandı! Isparta ve Burdur'da rekor sıcaklık: Ankara, İstanbul, Adana'da... Dikkat
Yaşam

Türkiye için uyarı resmen açıklandı! Isparta ve Burdur'da rekor sıcaklık: Ankara, İstanbul, Adana'da... Dikkat

Isparta ve Burdur, 16 Ağustos 2023'te tarihinin en sıcak günlerini yaşadı. Son zamanlarda Türkiye'de devam eden aşırı sıcak hava dalgasının ..
Akaryakıt fiyatları! Zam sonrası o adım: Motorine dev indirim, pompa fiyatlarına yansıdı! 3 ilde 18 Ağustos 2023 güncel fiyatı
Ekonomi

Akaryakıt fiyatları! Zam sonrası o adım: Motorine dev indirim, pompa fiyatlarına yansıdı! 3 ilde 18 Ağustos 2023 güncel fiyatı

Türkiye'nin akaryakıt fiyatlarına gelen zamlar sonrası heyecanlandıran yeni bir gelişme yaşandı. Fiyatlarla ilgili haftanın son gününde araç..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23