Hapisteki Merdan Yanardağ'a bir darbe de Sezen Aksu'dan!

2010 yılında yapılan anayasa değişikliği referandumuna destek veren ünlü şarkıcı Sezen Aksu, kendisi hakkında 'yetmez ama evetçi' diyen TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ’a 8 Kasım 2021 tarihinde 100 bin TL tazminat talebiyle dava açtı.

2022’nin Aralık ayında mahkeme Yanardağ’ın 30 bin TL tazminat ödemesine hükmetti.

Cezaevindeyken icraya verdi

30 bin TL talep eden Aksu, PKK/KCK silahlı terör örgütü elebaşıyla ilgili açıklamaları nedeniyle "suçu ve suçluyu övme" ile "terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından cezaevinde bulunnan Yanardağ’ı icraya verdi.