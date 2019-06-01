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Hapishane kaçkınına PKK’lı danışman

HDP’li Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk, şehit yakınlarını işten çıkardı. Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanı Ziya Sözen, şehit yakınlarının işten çıkarılıp PKK üyelerinin başkan danışmanı yapıldığını söyledi.

01 Haziran 2019 Cumartesi 10:01
Hapishane kaçkınına PKK’lı danışman

 Oğuzhan Gültekin  Ankara 

Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk, “Silahlı terör örgütüne üye olmak, silahlı terör örgütü propagandası” yapmak suçlarından hakkında dava açılan davada, sağlık sorunları nedeniyle adli kontrol şartıyla tahliye edilmişti. HDP’den belediye başkanı seçilen Ahmet Türk, şimdide belediyede çalışan şehit yakınlarını işten çıkarmasıyla gündeme geldi.

PKK üyelerini işe alıyor

Ahmet Türk’ün göreve gelir gelmez belediyede çalışan birçok şehit yakınını işten çıkardığını hatırlatan Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanı Ziya Sözen, “Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk, şehit yakınlarının yerine birçok suça bulaşmış, suç dosyaları kabarık HDP’lileri işe almıştı. Şimdiden terör örgütüne üyeliği bulunan ve bu suçtan dolayı yargılanan Mardin ve çevre illerde ikamet eden birçok üst düzey HDP’li yöneticiyi belediyeye, önemli görevlere atanmalarını yapmaktadır. Buna en son örnek terör örgütü üyeliğinden yargılanan E.B, belediyeye başkan danışmanı olarak işe alınmıştır.  Ayrıca isimlerini bildiğimiz ve kamuoyu ile paylaşamayacağımız ve örgüt üyeliğinden yargılanan 5 kişi daha belediyede önemli görevlere getirilmişlerdir. Bu kişiler terör örgütü PKK’ya ve KCK’ya üye olmaktan örgüt için faaliyette bulunmaktan yargılanan ve çoğu hüküm giymiş kişilerdir. Ahmet Türk bu pervasız tutum ve davranışlar içerisinde iken maalesef bizim gibi vatanını milletini bayrağını seven birkaç kişi dışında kamuoyundan bu duruma herhangi bir tepki gösterilmemektedir. Bu bağlamda Ahmet Türk tarafından işten çıkarılan şehit yakınlarımız maalesef sahipsiz bırakılmışlardır. Vatan için yakınlarını şehit veren ve bedel ödeyen bu kişilere bütün Türkiye kamuoyunun sahip çıkması gerektiğine inanıyoruz” dedi.

HDP’li Ahmet Türk’ün bu tutumu yanına kalmamalı

Ahmet Türk’ün yaptığı bu yanlış tutumlar ve davranışlar asla yanına kâr kalmamalıdır” diyen Ziya Sözen, “Bütün kamuoyu bu yanlışlara tepki vermeli devletimizin yöneticileri de bu yanlış tutum ve davranışlara bir an önce dur demelidir. İşten çıkarılan şehit yakınlarımız ve devlet yanlıları kişiler derhal görevlerine iade edilmelidirler. Örgüt üyeliğinden yargılanan ve işe alınan bu kişiler hakkında derhal soruşturma başlatılmalı ve bu kişiler kamu görevinden derhal uzaklaştırılmalıdırlar. Biz şehit aileleri ve gaziler olarak baştan beri bu durumu yanlış buluyor ve asla kabul etmiyoruz. Terör örgütüne üyelikten ceza almış ve cezası kesinleşmiş birinin hasta ve yaşlı olduğu gerekçesiyle hapisten çıkarılıp belediye başkanlığı görevine getirilmesini yüce Türk yargısının vicdanına havale ediyoruz. Bu yanlış kararı verenlerin bu kararlarından vazgeçip kararlarını yeniden gözden geçirmeye davet ediyoruz. Ahmet Türk görevden alınmadığı müddetçe tekrar cezaevine gönderilmediği müddetçe bu haklı mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 01 Haziran 2019 Cumartesi 10:01
  1. Ankara
  2. Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk
  3. HDP
  4. Ahmet Türk
  5. Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanı Ziya Sözen
  6. PKK
  7. KCK
  8. Terör örgütü
  9. şehit aileleri

YORUM YAZ

  • kartalbeykartalbey14 dk önce
    Adam asker, yıllarda dağ tepe, kar, kış demeden vazife yapmış, her türlü olumsuz şartlarda yaşamış ama hastalanmamış, yaralanmamış, demir gibi sapasağlam maşallah. Ama bir halt edip de tutuklanınca kısa süre sonra hastalanıyor, orası, burası tutmaz hale geliyor, midesi, dalağı, böbreği ne hikmetse iflas ediveriyor. Keza adam mebus veya yüksek mevkide bir bürokrat. Yıllardan beri bir eli yağda bir eli balda yaşamış, üç beş ayda bir makam arabası değiştirmiş, başı ağrısa en donanımlı hastanelere gitmiş yani insanların hayal ettiği şekilde bir yaşam sürmüş. Gel gelelim bu da bir halt edip de mapushaneye düşünce bunun da hemen sağında solunda hemen bir arıza meydana çıkıyor ki sormayın gitsin. Ölecek hale geliyorlar, yürüyemiyorlar, konuşamıyorlar, yemek dahi yiyemiyorlar, nefes almakta zorlanıyorlar. Cumhurbaşkanından veya kanunun açıklarından dışarı çıkmak için medet umuyorlar. Biz de millet olarak saftirikiz ya, acıyoruz ya, kanunlarımız bunlar gibilerine müsamaha gösteriyor ya, hemen salınıveriyorlar. Salınır alınmaz birden bire nasıl oluyor da oluyorsa sapasağlam olarak meydana çıkıyorlar, hastalıkları geçiyor birdenbire, eskisinden daha sağlıklı bir hale dönüşüyorlar ve ilk işleri eski haltlarına ve teröristliklerine kaldıkları yerden devam etmek oluyor. Kabahat bu rol yapanlarda değil, kabahat bunlara rol yapma imkanı tanıyan kanunlarda, kabahat bunun gibileri af eden yüksek mercilerde. Bıçakla keser gibi bu düzenlemeleri sonlandırmaz isen bunun gibileri tekrar içimize döner ve yarın öbür gün terörist başını bile danışman atamak ister. Danışman şayet terörist ise devlet neden devletliğini yapmıyor da almıyor paçasını aşağıya?
  • Yb343675Yb34367531 dk önce
    Sayın içişleri Bakanı gereği niçin yapılmıyor madem hapis yatmak için sağlığı kötübu millete hainlik etmek içinnmi sağlıklı bu ş.....bunlara siz fırsat verdikçe kendi evlatlarımızı bize karşı bir canavar bir haine çeviriyor bunlar. . Bunlara bir şey olmadığınıgörenler daha çok azıyor. .biz Size bunlara anladıklarıdildenönlemalınması için yetki veriyoruz. Sen seyret Benim yüreğim yansın diye değil. Gereğini ivediliklearz vetalep ederim
  • muratmurat42 dk önce
    Hasta diye acırsan acınacak hale düşersin pkk acınmaz ey devlet büyükleri sizler ne yapmaya çalışıyorsun hani adam ağır hastaydı
  • enverenver1 sa önce
    pkk lı ise tutuklayın, yargılayın
  • kürt alikürt ali1 sa önce
    dini istismar edip,askerleri tahrik eden ve darbeye sebeiyet verenDin bezirganı siyasal islamcıların hepsi bu gün recep efendinin etrafında kümelenmişzıkkımlanıyorlar ,sizin serbest bıraktığınız pkk lı ahmet ,pkk teröristlerini danışman yapmış çok mu?
  • HasanHasan1 sa önce
    Yakındır kayyum ataması hele şu İstanbul seçimleri bir bitsin...,
  • Rabia Zafer Rabia Zafer 2 sa önce
    Bu Şerefsiz Hain Alçak Sapasağlam Yeniden Tutuklanıp Cezasını Çekmelidir. Hiç Şüphesiz ki.
  • Emine Altin Emine Altin 2 sa önce
    Kendisi bizzat pkkli danismaninin pkkli olmasi normal zorla kayyum istiyorlar
  • HasanHasan2 sa önce
    Bu şahsı dışarı kim çıkardı acaba bide onu yazsananiza yazamazsiniz tabi önce dışarı çıkart sonrada deki bu şahıs bunları yapıyor de onun yaptıkları kadar onu dışarı çıkartanlarda suçlu ama siz dışarı çıkaranları yazamiyorsunuz çünkü çıkartanlarla aynı taraftasiniz yazık size hakkı söyleyin hakkı
  • MardinliMardinli2 sa önce
    EY hükümet yetkilileri aklinizi kullanın.bölgenin halkı çoğu kurttir.Onlara göre bölge sahipleridir devlette onlara seçim fırsatı verdi haklı haksız halk onları seçti kabul ederseniz etmezseniz durum budur.Mesele nasıl siz onlardan ise almiyorsaniz onlarda sizden olanlar ellerinden gelirse hiç kimse almazlar kendi görsün den başka.Durum bundan ibarettir.Ya seçime sokmayacaksın veya onları tahammül edeceksin veya kayyum ataması yapacaksın başka çare yoktur
  • Önce Vatan Önce Vatan 2 sa önce
    pkklı ahmet türke acıyan devlet bahçelinin eseri .
  • Hayrettin HatunoğluHayrettin Hatunoğlu2 sa önce
    O atanan danışman falan değil onu yönetecek terörist. Onun emirleri doğrultusunda hareket edecek . yetmiş beşlik köle.
  • LiberoLibero2 sa önce
    Yine kayyum yine kayyum yine kayyum...
  • TurulTurul3 sa önce
    Türk vatandaslarin ödedikleri vergiler vatan hainlerin cebine akiyor. Devlet derin uykuda. Uyan Türk evladi!
  • Çukurova fatih'i Çukurova fatih'i 3 sa önce
    Bu soysuzhani hasta idiçıkardınız şimdi neolduda başkanlık yapıyorşu asker ve vatan haini içeriye alın bakın bu millet hiç birşeyi unutmaz
  • HadraHadra3 sa önce
    Hani seçim öncesi böylelerini kazansa da görevden alınacaktı ? elinizi kolunuzu bağlayan mı var?
  • sukrusukru3 sa önce
    Hiçbir suçu olmayan madımak mağdurlarını bir ömür hapset.Bir engerek kadar zehirli teröristi serbest bırak,üstelikte kamuyu yönetme yetkisi ver.Yazıklar olsun,yazıklar olsun.
  • kurtkurt3 sa önce
    Ellerinde binlerce asker polis ve vatandaşın kanı olan bu şerefsizlerle toplantılar yapanalçaklar terör örgütünün siyasi ayağıdır .Derhal Tutuklanıp Yargılanmaları gerekir
  • AliAli3 sa önce
    Once hasta yazik olecek ajitesiyle çikar hapsaneden, sonra. Bas Bas bağir.
  • Ramazan celikRamazan celik3 sa önce
    Bu adam terörden tutuklanıp yaş nedeniile cezaevinden cıkarıyorlar bu nebiçim kanun ne biçim adalet bu suçlu niye tekrar secime girdi değil niye görevden alındı aynısı ataşehir belediye başkanı batdal ilgezdi bu nelahana ne turşu
  • AkilAkil3 sa önce
    Boylelerini hapiste yatıracak sin
  • ErenEren3 sa önce
    İt bunlar vatan haini bunlar alınsın ellerinden her şey ne belediye bşkalanlığı ne vekilliği çöpçü dahi olamaz bu alçaklar
  • uyan tcuyan tc4 sa önce
    akp de uyuyor

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