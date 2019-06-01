Hapishane kaçkınına PKK’lı danışman

Oğuzhan Gültekin Ankara

Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk, “Silahlı terör örgütüne üye olmak, silahlı terör örgütü propagandası” yapmak suçlarından hakkında dava açılan davada, sağlık sorunları nedeniyle adli kontrol şartıyla tahliye edilmişti. HDP’den belediye başkanı seçilen Ahmet Türk, şimdide belediyede çalışan şehit yakınlarını işten çıkarmasıyla gündeme geldi.

PKK üyelerini işe alıyor

Ahmet Türk’ün göreve gelir gelmez belediyede çalışan birçok şehit yakınını işten çıkardığını hatırlatan Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanı Ziya Sözen, “Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk, şehit yakınlarının yerine birçok suça bulaşmış, suç dosyaları kabarık HDP’lileri işe almıştı. Şimdiden terör örgütüne üyeliği bulunan ve bu suçtan dolayı yargılanan Mardin ve çevre illerde ikamet eden birçok üst düzey HDP’li yöneticiyi belediyeye, önemli görevlere atanmalarını yapmaktadır. Buna en son örnek terör örgütü üyeliğinden yargılanan E.B, belediyeye başkan danışmanı olarak işe alınmıştır. Ayrıca isimlerini bildiğimiz ve kamuoyu ile paylaşamayacağımız ve örgüt üyeliğinden yargılanan 5 kişi daha belediyede önemli görevlere getirilmişlerdir. Bu kişiler terör örgütü PKK’ya ve KCK’ya üye olmaktan örgüt için faaliyette bulunmaktan yargılanan ve çoğu hüküm giymiş kişilerdir. Ahmet Türk bu pervasız tutum ve davranışlar içerisinde iken maalesef bizim gibi vatanını milletini bayrağını seven birkaç kişi dışında kamuoyundan bu duruma herhangi bir tepki gösterilmemektedir. Bu bağlamda Ahmet Türk tarafından işten çıkarılan şehit yakınlarımız maalesef sahipsiz bırakılmışlardır. Vatan için yakınlarını şehit veren ve bedel ödeyen bu kişilere bütün Türkiye kamuoyunun sahip çıkması gerektiğine inanıyoruz” dedi.

HDP’li Ahmet Türk’ün bu tutumu yanına kalmamalı

“Ahmet Türk’ün yaptığı bu yanlış tutumlar ve davranışlar asla yanına kâr kalmamalıdır” diyen Ziya Sözen, “Bütün kamuoyu bu yanlışlara tepki vermeli devletimizin yöneticileri de bu yanlış tutum ve davranışlara bir an önce dur demelidir. İşten çıkarılan şehit yakınlarımız ve devlet yanlıları kişiler derhal görevlerine iade edilmelidirler. Örgüt üyeliğinden yargılanan ve işe alınan bu kişiler hakkında derhal soruşturma başlatılmalı ve bu kişiler kamu görevinden derhal uzaklaştırılmalıdırlar. Biz şehit aileleri ve gaziler olarak baştan beri bu durumu yanlış buluyor ve asla kabul etmiyoruz. Terör örgütüne üyelikten ceza almış ve cezası kesinleşmiş birinin hasta ve yaşlı olduğu gerekçesiyle hapisten çıkarılıp belediye başkanlığı görevine getirilmesini yüce Türk yargısının vicdanına havale ediyoruz. Bu yanlış kararı verenlerin bu kararlarından vazgeçip kararlarını yeniden gözden geçirmeye davet ediyoruz. Ahmet Türk görevden alınmadığı müddetçe tekrar cezaevine gönderilmediği müddetçe bu haklı mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz” şeklinde konuştu.