Hanuka Bayramı'nın ilk mumu bugün yakılıyor

İSTANBUL (AA) - İbrani takvimine göre Kislev ayının 25. günü başlayan, bir günlük yağın 8 gün "mucize" şekilde yanmasını hatırlamak için kutlanan Hanuka Bayramı, bugün başlıyor.

Işıklar Bayramı olarak da bilinen Hanuka, menoraya (yedi kollu şamdan) benzeyip fazladan iki kolu daha olan, 9 kollu şamdanın kollarının yakılmasıyla kutlanıyor. Birinci gün bir tane, ikinci gün iki tane mum yakılıyor ve bayram boyunca her gün bir fazla kolun yanmasıyla devam ediyor.

500. Yıl Vakfı Türk Musevileri Müzesi Müdürü Nisya İşman Allovi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hanuka Bayramı'nın, Yunan ordusunun, Makabiler tarafından bozguna uğratılıp II. Süleyman mabedinin putperestlerden kurtarılmasını ve tekrar tanrıya adanmasını simgelediğini dile getirerek, şunları anlattı:

"Mabed putlardan ve simgelerden temizlendikten sonra, tapınaktaki 'ebedi ışık’ı yakmak için sadece bir küçük kap kutsiyeti bozulmamış yağ bulundu. Bu yağ, menorayı yalnızca bir gün boyunca yakmaya yetecek miktardaydı. Mucize eseri, o küçük kap yağ, tam 8 gün boyunca yanmaya devam etti. İbrani takvimine göre Kislev ayının 25. günü başlayarak, 8 gece boyunca, her gece bir mum artırarak Hanuka mumları yakılır ve bu mucize tekrar yaşatılarak evler ışıkla doldurulur."

Allovi, bu yıl 10 Aralık'ta başlayan Hanuka Bayramı kapsamında salgın nedeniyle fiziki olarak toplu tören yapılamayacağını belirtti.

Müzenin @jewishmuseumofturkey instagram hesabı üzerinden 3 farklı canlı program yapılacağını aktaran Allovi, şu bilgileri verdi:

"11 Aralık 16.00'da düzenlenecek ilk programda Luna Bildirici ile 'Hanuka'nın mucizesine tanıklık etmek' üzerine sohbet edilecek. İkinci program 13 Aralık 16.00'da Reysi Kamhi Mitrani tarafından çocuklar için kağıt rulolardan mum yapma atölyesi olacak. Son olarak da 15 Aralık'ta Beril Alçeh Yeruham, 17.30'da 'Quiling' kağıt kıvırma sanatı ile Hanuka (dokuz kollu şamdan) yapma atölyesi düzenleyecek."

